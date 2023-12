Dans une séquence vidéo amusante, les stars du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi et Kylian Mbappé se sont livrés au jeu “Articule” sous le regard de jeunes fans du Junior Club du PSG. Un moment de complicité entre les deux joueurs.

En cette période de fête, le club parisien fait plaisir à ses supporters avec des séquences vidéos amusantes mettant en scène ses joueurs. La dernière date d’hier mardi. Il s’agit d’une courte vidéo dans laquelle Hakimi et Mbappé s’essaient au jeu “Articule” avec des jeunes fans.

Le principe de ce dernier est simple. Le but est de deviner le maximum de mots, phrases ou expressions dans un temps limité. L’un des joueurs porte un casque audio émettant de la musique sur ses oreilles.

Sous les regards de deux jeunes fans du club, Hakimi et Mabppé ont livré une séquence hilarante entre fous rires et complicité. Heureusement, la séquence ne s’est pas arrêtée là, et sur les réseaux sociaux, elle a connu un vif succès, avec notamment plus des milliers de « likes » sur Twitter.