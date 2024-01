Depuis environ deux semaines, les rumeurs fusent sur l’existence d’un lion dans la grande forêt de Khénifra, près de la commune rurale de Sebt Ait Rahhou. De nouveaux éléments, reçus par H24info, confortent les témoignages déjà rapportés par les habitants de la région à ce sujet.

Les histoires relayées depuis l’attaque d’une fillette par un « gros félin » ressemblant à toutes allures à un lion, que Hamid, un villageois quadragénaire du douar « Tnine Ait Rahhou » aurait rencontré de façon impromptue une semaine auparavant, continuent de hanter les esprits des riverains et tiennent, petits et grands, toujours en haleine.

Selon une source au sein de la zone de développement des Eaux et Forêts de Moulay Bouazza, « une brebis tuée a été retrouvée en pleine forêt de Khénifra. Et il existe de forts soupçons qu’un animal sauvage soit derrière cette attaque », laissant entendre qu’il pourrait s’agir du roi de la jungle.

Lire aussi. Espèce éteinte, le lion de l’Atlas a-t-il réapparu à Khénifra ?

Une autre source, sous couvert de l’anonymat, au sein de la direction des Eaux et Forêts de la région révèle que les restes de la brebis ont été prélevés et évacués par les services compétents pour analyse en vue d’informer l’opinion publique de ce qu’il en est réellement.

« Une commission ad hoc, composée d’éléments du ministère de l’Intérieur, des Eaux et Forêts, de la Gendarmerie royale et des Forces auxiliaires a été constituée et s’est déployée aujourd’hui pour effectuer des ratissages à l’aide de drones, et ce le long des zones où pourrait se trouver l’animal en question », nous confie la même source.

Et d’ajouter, sur la base des témoignages du berger ayant perdu la brebis tuée par ce prétendu gros félin, hier tard dans la nuit, que ce même gardien de troupeau aurait vu de ses propres yeux un lion en train d’étouffer la brebis précitée, avant de trainer ses restes plus loin et les jeter.

Des photos exclusives de l’agnelle chassée et étranglée, ainsi que des empreintes de patte attribuées à ce félidé sauvage nous sont parvenues aujourd’hui et tendent à confirmer l’hypothèse qui veut qu’un lion rôderait en pleine nature. Les restes de sangliers tués par ce même « lion » ont été retrouvés quelques jours auparavant dans la même forêt, selon les témoignages de plusieurs habitants de la région.