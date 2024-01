Considéré comme éteint à l’état sauvage depuis plus de 70 ans, le lion de l’Atlas aurait soudainement réapparu près de Khénifra, provoquant une stupeur inédite chez les habitants de toute la région.

Au village de Tnine Ait Boukhayou, relevant de la commune rurale de Sebt Ait Rahhou (Province de Khénifra), la visite d’un gros félin ressemblant, à tous points de vue, à un lion de l’Atlas, est sur toutes les lèvres.

La résurgence présumée, somme toute inattendue et abracadabrante, du roi de la jungle a été révélée aux villageois par Hamid, un habitant du douar il y a plus d’une semaine. Personne ne l’avait cru ce jour-là, jusqu’à ce qu’une fillette soit attaquée par ledit félin le week-end dernier.

Dans une déclaration à « Aabbir« , Hamid raconte qu’il s’est retrouvé nez à nez avec le fauve, lundi 18 décembre, pendant qu’il se déplaçait, à l’aube, au moyen de son mulet pour aller au souk de Tnine Ait Boukhayou.

Il soutient qu’il s’agissait bel et bien d’un lion, et non d’un quelconque autre félin, reconnaissable selon ses dires à sa taille imposante, sa crinière jaune et sa queue qui se termine par un pinceau de poils. L’homme témoigne en outre qu’il faisait encore noir lorsqu’il l’a vu, et qu’il n’a pu l’identifier qu’à l’aide de sa lampe torche.

Quelques jours après, une jeune fille du village a été attaquée par un animal sauvage ressemblant, à l’identique, à celui décrit par Hamid. Elle raconte aux médias locaux qu’elle est une bergère et qu’elle a été mordue au genou et blessée sur plusieurs parties du corps après une chute, loin du domicile de ses parents.

Les détails qu’elle a fournis concordent avec les déclarations du premier témoin. Les deux jurent qu’il s’agit d’un lion et non pas d’une autre espèce.

Le démenti de la commune !

Les services de la commune de Sebt Ait Rahhou ont réagi pour affirmer « à l’opinion publique locale que ces rumeurs sont dénuées de tout fondement », notant qu’une commission avait effectué, samedi 30 décembre 2023, une opération de ratissage sur les lieux ainsi que des rencontres avec une partie des riverains.

Il s’est avéré, selon eux, qu’aucune information sur l’existence de cet animal n’est confirmée dans cette zone.

Et de poursuivre que « les services médicaux compétents ont, de leur côté, conclu que la blessure légère subie par la fillette en question n’est pas due à une morsure de lion ».