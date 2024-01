Après l’élimination de l’équipe nationale, Achraf Hakimi est sorti de son silence quant à son penalty raté contre l’Afrique du Sud en huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations.

Coup de théâtre hier au Stade Laurent Pokou de San Pedro. Les Lions de l’Atlas affrontaient les Bafana Bafana dans le cadre des huitièmes de finale de la CAN 2023.

Alors que l’équipe nationale était menée grâce à un but du sud-africain Evidence Makgopa, Achraf Hakimi aurait pu changer le cours du match.

Mais le tir du latéral droit s’est retrouvé contré par la transversale de Ronwen Williams. Avec le deuxième but des Bafana Bafana qui est arrivé derrière, ces actions ont tué tout espoir des Lions de l’Atlas de revenir dans la rencontre.

Face à cette situation, certains joueurs de l’équipe nationale ont présenté leurs excuses aux supporters marocains. C’est aussi le cas d’Achraf Hakimi qui est sorti de son silence, ce mercredi, sur son compte Instagram. Celui qui évolue au Paris Saint-Germain a également évoqué le désormais tristement célèbre penalty.

Hakimi a d’abord expliqué que c’est un jour très difficile et triste faisant référence à l’élimination. Concernant le penalty, il a tenu à s’excuser: “je tiens à m’excuser pour le penalty, j’ai pris la responsabilité d’aider l’équipe, mais malheureusement cela n’a pas fonctionné. Je tiens à remercier tout le peuple marocain pour son soutien, en particulier toutes les personnes qui sont venues en Côte d’Ivoire. Nous nous relèverons et reviendrons plus forts pour la suite ! Insha’Allah”.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Achraf Hakimi (@achrafhakimi)

Le Lion de l’Atlas a consacré quelques mots aussi à Amine Adli qui a rejoint les Lions en Côte d’Ivoire pour représenter le Maroc malgré le décès de sa mère, quelques jours auparavant.

Élimination des Lions: les Marocains noient leur chagrin dans l’humour

“Et que dire de toi mon frère, Amine Adli. Après tout ce que tu as traversé, tu es venu et tu as tout donné pour ton pays, nous sommes si fiers de toi ! Je t’aime beaucoup, mon frère”, a écrit le latéral marocain.

Et pour conclure, Hakimi a réitéré le fameux “Dima Maghrib” tout en souhaitant “bonne chance à l’équipe nationale sud-africaine pour la suite de la compétition”.