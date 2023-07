Le Programme national de volontariat, baptisé « Moutatawi3 », permet aux jeunes d’avoir « un impact positif sur leur environnement sur les plans économique, culturel, environnemental, social et politique », a affirmé, lundi à Rabat, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

« A travers le Programme Moutatawi3, nous souhaitons construire et rendre le rêve marocain possible », a souligné Bensaid qui s’exprimait à l’occasion du lancement du programme, précisant que le développement des compétences des jeunes est l’un des principaux objectifs des programmes menés par le ministère ainsi que par d’autres départements.

Conçu pour faciliter le passage des jeunes à l’âge adulte en les sensibilisant à leurs droits et devoirs, « Moutatawi3 » (volontaire) compte aujourd’hui près de 3.300 inscrits au niveau national, a-t-il fait savoir.

L’objectif est d’atteindre 5.000 inscrits l’année prochaine. « La réussite du Maroc dépend de votre réussite », a indiqué le ministre tout en soulignant la nécessité de « rester accroché à ses rêves, idées et projets et ne pas se décourager après l’échec ».

« Les trois semaines que vous allez passer en compagnie de nos partenaires et du ministère élargiront vos horizons et vous permettront de comprendre que rien n’est impossible », a dit Bensaid en s’adressant aux jeunes bénéficiaires du programme, notant que par leur volonté et leur détermination, ces jeunes peuvent entraîner un changement de mentalités au sein de la société.

Lors d’une conférence de presse suivant le lancement du programme « Moutatawi3 », le ministre a expliqué que cette initiative vise à aider les jeunes âgés entre 18 et 22 ans à développer leur créativité et les accompagner pour « réaliser leurs rêves et projets et y rester accrochés malgré l’échec et les obstacles ».

Décliné en deux étapes, le programme « Moutatawi3 » propose une semaine de formation spécialisée dans le domaine choisi par les participants et deux semaines de volontariat afin de renforcer leur participation citoyenne et développer leurs connaissances et compétences à travers une expérience diversifiée et intégrée.