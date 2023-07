Le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a présidé, samedi au Centre national de vacances Bouznika plage, la cérémonie de lancement du programme national des colonies de vacances pour la saison 2023, sous le thème : « Vacances pour tous ».

Organisée sous le haut patronage du roi Mohammed VI, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et la Fédération nationale des colonies de vacances, du 6 juillet au 4 septembre dans plusieurs centres de vacances du Royaume, cette édition est placée sous le thème « Les colonies de vacances : espaces de développement et d’inclusion ».

La cérémonie d’ouverture a été marquée par la présence de Samir El Yazidi, gouverneur de la province de Benslimane, ainsi que de plusieurs responsables du secteur de la jeunesse, ainsi que des représentants des associations partenaires du programme national des colonies de vacances.

À cette occasion, M. Bensaid a souligné dans une déclaration à la presse que le défi de cette édition réside dans la capacité de son programme à répondre aux ambitions et aspirations des enfants et des jeunes participants.

Le ministre a ajouté que cette année s’est distinguée par l’ajout de 6 nouveaux centres de colonies, ce qui donnera un élan au programme, précisant que le ministère continuera à travailler dans cette direction.

زيارة لمخيم بوزنيقة تزامنا مع انطلاق البرنامج الوطني للتخييم قام السيد الوزير بزيارة ميدانية لمخيم بوزنيقة وذلك بمناسبة انطلاق للبرنامج الوطني للتخييم الذي يتم تنظيمه بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم ويحظى بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. pic.twitter.com/8s5z0LdQX3 — MJCC وزارة الشباب والثقافة والتواصل (@mjcc_gov) July 8, 2023

Bensaid a estimé que le défi principal réside dans les efforts visant à élargir l’offre pour répondre aux demandes croissantes au fil des années, à la fois de la part des familles et des associations, notant que le travail avec les partenaires du ministère dans ce processus se fera en fournissant de nouveaux programmes pour accompagner les idées, les rêves et les aspirations des jeunes et des enfants.

Selon le ministre, il est nécessaire de tirer profit de ces centres, où le nombre d’enfants et de jeunes qui participent au programme « Vacances pour tous » augmente d’année en année, afin que les bénéficiaires puissent acquérir de nouvelles compétences et talents, contribuant ainsi à leur développement personnel.

De son côté, Ahmed Ait Si Ali, directeur du Centre national de vacances Bouznika plage, a déclaré que ce dernier accueille actuellement la première phase des colonies, qui se déroule du 6 au 17 juillet, soulignant que 1.080 enfants de différentes régions du pays et de plusieurs associations sont logés actuellement au centre.

Il a expliqué que pendant ces 12 jours, un programme général couvrant diverses activités à la plage, sur des thèmes spécifiques, est mis en place, ajoutant que le centre a renforcé son infrastructure en introduisant de nouvelles installations, ce qui permet de diversifier l’offre nationale des colonies de vacances et répond ainsi aux besoins des jeunes, qui évoluent en fonction des changements sociaux, numériques et culturels.

À cette occasion, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a effectué une visite de terrain dans plusieurs espaces du Centre.

Cette année, environ 120.000 enfants répartis en cinq groupes bénéficient du programme dans 44 centres de colonies de vacances à l’échelle nationale.

Le programme national des colonies de vacances 2023 « Vacances pour tous » se divise en cinq périodes, du 6 au 17 juillet, du 19 au 30 juillet, du 1er au 12 août, du 14 au 25 août, et du 26 août au 4 septembre.