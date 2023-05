Le coup d’envoi de la plateforme électronique de l’encouragement de l’entrepreneuriat des jeunes a été donné, samedi à Meknès, lors d’une cérémonie présidée le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, en marge de la 15ème édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM).

Créée et déployée par l’Agence pour le développement agricole (ADA), cette nouvelle plateforme, dédiée à l’entrepreneuriat des jeune, vise la promotion des domaines d’activités agricoles tels que l’amont agricole, l’aval agricole, le para-agricole et le digital, et l’émergence des activités liées aux services agricoles, para-agricoles et digitaux au profit des jeunes.

Toutefois, cette nouvelle ère digitale permettra de concrétiser la Vision Royale visant à faire de l’agriculture un moteur de croissance économique et un outil efficace de la lutte contre la pauvreté rurale et la création d’offres d’emploi stables et pérennes.

Cette plateforme est composée de 3 grands axes, à savoir un espace pour fournir toute l’information, d’ordre technique, administratif et financier, nécessaire aux jeunes entrepreneurs, un espace doté aux jeunes entrepreneurs leur permettant de suivre le traitement de leur dossier, et un espace de suivi et évaluation, permettant aux administrations concernées d’assurer un suivi régulier dudit programme.

A cette occasion, le directeur général de l’ADA, El Mahdi Arrifi, a indiqué que « cette plateforme électronique va permettre aux jeunes entrepreneurs, d’accéder directement aux informations relatives aux différents types de services, aux potentialités d’une région en matière d’investissement et aux filières phares », ajoutant que les jeunes pourront s’y inscrire, proposer et soumissionner leur projet, sans avoir à se déplacer dans les différentes administrations.

Cette plateforme, a-t-il précisé, dispose des outils nécessaires aux jeunes pour mener à bien leurs projets, à savoir des guides de filières, des instruments techniques, ainsi qu’un outil permettant de calculer les dépenses d’investissement, le résultat net et le retour sur investissement.

Lire aussi: Au SIAM 2023, le groupe Marjane joue la carte du circuit court

L’ADA a été sollicitée dans le cadre de la stratégie Génération Green 2020-2030 pour piloter un certain nombre de chantiers, entre autres, l’axe relatif à l’émergence d’une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs agricoles, à travers notamment, la contribution à l’amélioration de l’attractivité de l’économie rurale pour les jeunes et l’identification et la communication autour des opportunités de développement de projets agricoles, para-agricoles et digitaux, par région, en faveur des jeunes.

L’émergence de ladite nouvelle génération de jeunes entrepreneurs agricoles est également basée sur le renforcement du système d’appui financier à l’entrepreneuriat dans les métiers agricoles, para-agricoles et digitaux.