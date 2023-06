Le Maroc est un exemple « brillant » du plus grand potentiel de l’Afrique, a affirmé la directrice générale (DG) du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva.

« J’ai eu la chance de visiter le complexe solaire NOOR Ouarzazate, un des plus grands au monde, et j’ai été impressionnée par l’ingénierie du Maroc et par son évolution », s’est félicitée Georgieva lors d’une interview accordée à la MAP, en marge de sa visite au Royaume dans le cadre des préparatifs des assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du FMI, prévues en octobre prochain à Marrakech.

Et de poursuivre : « Je n’ai pas de doute, le Maroc est porteur d’avenir ». Georgieva a également souligné que le Maroc s’est engagé dans plusieurs réformes durant les dernières années, ce qui a eu un effet positif sur la compétitivité de son économie tout en maintenant des fondamentaux macroéconomiques sains.

« Et aujourd’hui, il y a une grande ambition de continuer sur cette voie de réformes », a-t-elle fait remarquer.

Le Maroc, comme les autres pays, a été impacté par les conséquences de la crise sanitaire du Covid-19 et par la hausse des prix de l’énergie causée par le conflit russo-ukrainien, a noté la DG du FMI, relevant que le Royaume a eu une vision claire sur comment redynamiser son économie et en créer des opportunités.

Mettant l’accent sur le nouveau modèle de développement (NMD), considéré comme un important effort d’investissement en capital humain, en termes notamment d’éducation et de protection sociale, Mme Georgieva a estimé que cette dynamique a créé un climat favorable à l’entreprenariat.

« Sur cette base, le Maroc doit continuer à diversifier son économie », a-t-elle recommandé.

Rappelant que le Maroc est le premier pays africain à obtenir la ligne de crédit flexible contre les chocs économiques, accordée par le FMI, Mme Georgieva a noté que cette ligne a été accessible seulement aux pays performants.

« Le FMI soutient le Maroc en faveur d’une économie plus verte et plus adaptée aux risques du changement climatique », a fait savoir la responsable.

Lors de cette visite, Georgieva a eu une série de rencontres et d’activités, dont sa participation à une table ronde de haut niveau sur les monnaies numériques de la Banque Centrale (MNBC), organisée par Bank Al-Maghrib et le FMI.

Les assemblées annuelles de Marrakech marquent leur retour dans un pays africain après un demi-siècle. Plus de 15.000 participants de haut niveau sont attendus à cette édition, dont les ministres de l’Economie et des Finances et les Gouverneurs des Banques Centrales des pays membres, ainsi que les représentants de la société civile, du secteur privé, des médias internationaux ainsi que du monde académique.