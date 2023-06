Georgieva rencontre Akhannouch: la directrice du FMI salue le partenariat avec le Maroc

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a reçu ce lundi la Directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, qui effectue une visite officielle au Maroc dans le cadre des préparatifs des prochaines assemblées annuelles du FMI et de la Banque Mondiale, qui se tiendront à Marrakech en octobre prochain.

Après avoir rappelé les derniers préparatifs du Maroc pour abriter ces assemblées, le chef du gouvernement a affirmé que le choix du Maroc pour abriter une telle rencontre d’envergure mondiale « témoigne de l’intérêt considérable que les institutions financières internationales portent au Maroc ».

« Les deux parties ont entre autres évoqué les perspectives de coopération entre le Maroc et le FMI et leur

concentration sur les priorités de développement engagés par le Royaume, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi que Dieu l’assiste », indique un communiqué de la Chefferie du gouvernement.

Akhannouch a passé en revue, à cet égard, les grandes orientations de l’action gouvernementale, qui s’articule principalement autour de la relance économique, la généralisation de la protection sociale, la réforme fiscale, la réforme du secteur public, ainsi que la réforme du secteur financier.

Dans ce sens, la DG du FMI a indiqué que « le Maroc est un modèle au niveau de la gestion de la crise post-covid grâce à des actions gouvernementales ciblées et circonscrites dans le temps », considérant que le Maroc « qui jouit d’une économie dynamique est un modèle en matière de construction sociétale et de développement ».

Le Chef du gouvernement a rappelé, à cette occasion, « les principaux fondements des politiques économique et sociale du gouvernement, et son attachement à poursuivre son action en vue d’améliorer les différents équilibres macro-économiques et d’assurer la mise en œuvre optimale des stratégies de développement majeures du Royaume dans les différents secteurs ».

Cette orientation, a-t-il précisé est, notamment, « consacrée par les priorités principales arrêtées par la loi de finances de l’année 2023, à travers la consolidation des bases de l’Etat social voulu par le Souverain, la promotion de l’investissement, la prise en charge de la problématique de gestion des ressources en eau et par la mise à disposition des moyens nécessaires à la garantie de la pérennité des réformes ».

La DG du FMI, Kristalina Georgieva, a pour sa part remercié le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, pour l’accueil chaleureux qu’il lui a réservé ainsi que pour le grand partenariat entre le Maroc et l’institution de Brettons Woods grâce auquel le FMI et la Banque Mondiale tiendront leurs Assemblées annuelles à Marrakech du 9 au 15 octobre à Marrakech.

Thank you for the warm welcome, PM Akhannouch @ChefGov_ma. Shukran.

I am so proud of our great partnership with 🇲🇦 that has benefited Moroccans from all walks of life. Onwards to @MoroccoAM2023 in Marrakech! pic.twitter.com/Gs9l2R7Vfo

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) June 19, 2023