La Directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a affirmé, dans une vidéo diffusée samedi sur Twitter, que le Maroc, pays carrefour entre l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Europe, constitue “l’endroit idéal” pour la tenue des prochaines Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale.

“Fière de retourner au Maroc, un pays carrefour entre l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Europe. L’endroit idéal pour nos assemblées annuelles”, prévues du 9 au 15 octobre à Marrakech, écrit Mme Georgieva dans un tweet, suivi du hashtag #Marrakech 2023, accompagnant la vidéo enregistrée devant les remparts de Chellah à Rabat, où elle entame une visite officielle.

Elle a rappelé que dans quatre mois, la communauté financière internationale se retrouvera dans la ville ocre pour les réunions annuelles des deux institutions internationales.

“Je ne peux penser à un meilleur endroit. Le Maroc est un pays qui relie l’Afrique au Moyen-Orient et l’Europe, un carrefour. Un endroit où les idées fleurissent. Un pays doté d’une culture riche, de grandes traditions, d’une économie forte et dynamique, mais avant tout un pays béni de gens merveilleux”, a ajouté la DG du FMI dans cette capsule qui cumule déjà des milliers de vues quelques heures après sa mise en ligne.

Thrilled to be back in Morocco 🇲🇦- a country that bridges Africa, the Middle East and Europe.

The perfect place for our Annual Meetings. #Marrakech2023 pic.twitter.com/xzFurB5mqr

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) June 17, 2023