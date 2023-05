Les ambassades du Maroc et de France et l’Alliance française d’Abou Dhabi, ont organisé, vendredi soir, une rencontre pour présenter deux livres sur l’histoire du Maroc de l’auteur français, Gilbert Sinoué.

Il s’agit du livre « L’ile du couchant », qui retrace l’histoire du Maroc sous le règne du Sultan Moulay Ismail, qui a œuvré à l’unification du Royaume du Maroc face aux conspirations qui ont été fomentées contre lui, et le livre « Le bec du canard », qui parle des tensions politiques internationales, jusqu’en 1912, et de la voracité des puissances européennes pour s’accaparer du Maroc, compte tenu de sa position stratégique sur l’échiquier mondial.

Le Chargé d’Affaires de l’ambassade du Maroc à Abou Dhabi, Abdelilah Oudades, a déclaré dans une allocution lors de la rencontre, à laquelle ont assisté plusieurs personnes intéressées par le champ culturel du Maroc et de la France, que ces deux publications retracent à travers cet écrivain, aux origines égyptiennes et qui est l’un des amis fidèles du Maroc, l’histoire moderne du Royaume et ses racines profondes dans l’histoire, dont le rayonnement a contribué à façonner les caractéristiques des régions arabes, africaines et méditerranéennes.

De son côté, l’attachée culturelle à l’ambassade de France à Abou Dhabi, Nathalie Choplain, a mis en lumière les différentes étapes de vie de l’auteur, passionnée de musique, qui a grandi au Caire, et a su, après avoir rejoint Paris, se frayer un chemin distingué en tant qu’écrivain et auteur éloquent.

Outre ces deux ouvrages, l’écrivain Gilbert Sinoué travaille actuellement sur un troisième livre, qui traite de l’histoire du Royaume du Maroc entre 1912 et 1956, et de l’ère de l’indépendance. Il s’agit d’un roman historique qui jette la lumière sur les luttes et les positions honorables de la famille alaouite pour défendre la patrie et la préserver suite aux interventions des puissances coloniales dans le pays.