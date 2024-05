Casablanca accueille ces 7, 8 et 9 mai la 11ème édition du Salon international du transport et de la logistique pour l’Afrique et la Méditerranée (Logismed) sous le thème « Quelles stratégies logistiques face aux défis économiques, géopolitiques et environnementaux ? ». A cette occasion, nous avons interrogé le directeur général de l’Agence marocaine de développement de la logistique (AMDL), Ghassane El Machrafi, sur les défis de la supply chain au Maroc.

H24Info: Votre avis sur cette édition du salon Logismed?

Ghassane El Machrafi: Il est tout d’abord important de préciser que le salon Logismed, évènement annuel de la supply chain au Maroc, se tient pour la deuxième édition consécutive sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce qui est une marque de confiance et une reconnaissance de l’apport de cette manifestation, qui traite au niveau de son programme de problématiques particulièrement pointues.

Il s’agit notamment de l’immobilier logistique. Au Maroc, nous avons connu des tendances lourdes de développement de l’immobilier résidentiel, des acteurs se sont spécialisés dans l’immobilier de bureau, dans l’immobilier commercial-retail. Et nous pensons qu’il est aujourd’hui important de développer un écosystème d’acteurs qui investiraient massivement dans l’immobilier logistique, comme certains le font déjà pour l’industriel, dans une logique à la fois volontariste et pertinente sur le plan de la rentabilité.

L’Agence marocaine de développement de la logistique a prévu pour cela de réaliser un programme ambitieux à horizon 2028, visant la mise à disposition du secteur privé (promoteurs immobiliers, foncières, OPCI…) de lots aménagés pour la construction d’entrepôts.

Ces zones logistiques sont idéalement situées en périphérie de métropoles, particulièrement pour pouvoir structurer la distribution nationale, dans un contexte où les enjeux de mobilité figurent parmi les préoccupations majeures des populations et où le e-commerce va progressivement modifier la structure classique des flux de marchandises.

Où en est le déploiement de ce programme?

Dès cette année 2024, une première zone logistique sera commercialisée au sud d’Agadir, dans la province particulièrement dynamique d’Inzegane-Aït Melloul, située sur la route nationale menant vers nos provinces du Sud.

Nous prévoyons également de lancer les travaux d’aménagement de trois nouvelles zones, précisément au sud de Casablanca, ville objet d’une attente majeure du secteur privé, à Kenitra, en complément d’Atlantic Free Zone et au plus proche des bassins de consommation de la région Rabat-Salé-Kénitra, et à Fès, pour desservir le Grand Est.

A l’horizon 2028, nous prévoyons la réalisation d’une dizaine de zones logistiques, notamment celles qui traiteraient les flux import-export, pour soutenir le commerce extérieur marocain.

Ce programme de développement d’infrastructures constitue une brique essentielle pour la sophistication progressive de la supply chain de notre commerce intérieur, laquelle serait ensuite suivie d’initiatives pour la structuration de la logistique urbaine, débattue dans le second panel au programme du salon Logismed.

Quels sont les autres défis de la supply chain au Maroc?

Les ruptures citées ci-dessus, en lien avec la transformation des usages de consommation des citoyens, ou la nécessaire optimisation des flux urbains, présentent des défis que la technologie peut aider à relever.

La supply chain présente en effet des marges de progression importantes en termes de digitalisation. Comme pour toutes les économies de réseaux, il est fondamental d’adopter le digital et la puissance de la technologie, et l’utiliser pour le monitoring des opérations.

La logistique est au service de la compétitivité de l’économie nationale. L’optimisation des flux, leur massification, l’utilisation des moyens de transport les plus indiqués, sont autant de dimensions qui convergent avec les enjeux de décarbonation de l’économie nationale.

Ces sujets seront également traités au programme du salon, sur lequel les équipes de l’AMDL ont beaucoup travaillé, dans le cadre d’un partenariat avancé avec les organisateurs.