Le leader des extrémistes espagnols Santiago Abascal a profité d’une tribune électorale, à la veille des régionales en Catalogne, pour cracher son venin sur la communauté marocaine, l’accusant d' »islamiser » cette région.

Le Maroc s’invite, malgré lui, dans la campagne pour les législatives régionales en Catalogne. Hier mardi 7 mai, le marocophobe Santiago Abascal, chef du parti extrémiste Vox, a surfé sur la forte présence migratoire marocaine pour haranguer ses électeurs assoiffés de racisme et de ségrégation.

Lors d’un rassemblement électoral à la veille des législatives régionales, prévues le 12 mai, Abascal s’en est violemment pris à la communauté marocaine résidant dans cette région. Pour ce tribun au verbe trempé dans la haine, les Marocains de la Catalogne seraient la cause du déclin de la région.

Jordi Pujol prefirió la inmigración marroquí a la hispanoamericana y ahora los separatistas se preguntan por qué Cataluña se parece cada vez más a Marruecos 🇲🇦 que a Cataluña. Son culpables de la islamización ☪️ de esta tierra. @Santi_ABASCAL en Nou Barris ⬇️ pic.twitter.com/fF19I881wV — VOX 🇪🇸 (@vox_es) May 7, 2024

Abascal a poursuivi sa diatribe en accusant les résidents marocains de ne pas vouloir s’adapter aux us et coutumes du pays et de transgresser, éhontément, la loi. Et de lancer qu’ils seront soumis à “la loi religieuse”, qui est au-dessus de toute loi civile et de la liberté des personnes.

Piochant, ouvertement et sans gêne, dans un discours islamophobe, Abascal a considéré la présence des Marocains en Catalogne comme un danger menaçant l’identité des Espagnols. « Et les séparatistes se demandent après pourquoi la Catalogne ressemblent davantage au Maroc qu’à la Catalogne« , a-t-il ajouté.

En arrière-plan, des jeunes et moins jeunes, hélas, ont applaudi chaleureusement ce discours haineux. De même, dans les commentaires accompagnant le tweet reprenant une partie de son discours, ils sont unanimes à « saluer » ce qu’ils appellent le « courage » d’Abascal pour contrer « l’invasion islamiste ».

Passivité politique

Ce n’est pas la première fois que ce leader politique extrémiste croise le fer avec la communauté marocaine, le plus important collectif étranger établi dans cette région. « Les Marocains de la Catalogne sont habitués, quoique ça ne devrait pas être le cas, à ce discours de la part des partis de droite et de l’extrême droite. Ici, les migrants originaires du Maroc sont la proie facile des formations opportunistes« , nous confie cet acteur associatif auprès d’une fondation s’affairant auprès des travailleurs et migrants du Royaume.

Toutefois, tout en condamnant les propos outrageants d’Abascal, ce fin connaisseur du dossier migratoire marocain estime que ses compatriotes devraient prendre le taureau par les cornes et être vent debout contre ces messages discriminatoires.

« Les Marocains pèchent par leur passivité vis-à-vis des discours de haine qui ne devraient pas être tolérés. De plus, tout en étant un réservoir de voix considérable, ils préfèrent s’abstenir de prendre part aux rendez-vous électoraux où leur avenir et celui de leurs progénitures se décident« , se lamente notre source.

Seulement, certains incidents et faits divers impliquant des fauteurs de troubles marocains n’arrangent guère les choses. « Nous ne cautionnons pas ces infractions à la loi ni ne dédouanons leurs auteurs. Mais il est inadmissible de coller une étiquette à un collectif dont la présence sur cette terre remonte à 1967. Plus de 300.000 Marocains y habitent, sans mentionner les naturalisés. Leur apport à l’économie et à la prospérité de la région est indéniable comme l’attestent plusieurs études de renom. Mais les condamner à l’ostracisme car ils ne partagent pas les mêmes valeurs et croyances religieuses devrait révolter plus d’un« , conclut notre interlocuteur, qui regrette la passivité des autorités compétentes en la matière.