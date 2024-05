Après avoir été pris de panique, les clients de la banque UMB (Union Marocaine des Banques) sont de plus en plus rassurés à mesure que le sort de leurs dépôts, perdus dans l’affaire de détournement de fonds impliquant l’élu Daniel Ziouziou, devient plus clair.

Une lueur d’espoir commence à appraître pour les clients de l’agence de la banque UMB de Tétouan qui ont perdu d’importantes sommes d’affaires après le détournement de leurs dépôts. L’arrestation puis l’incarcération du directeur de l’agence bancaire, Daniel Ziouziou, et de son complice présumé, Mourad Habsaya, à la prison locale de Tamesna, avaient semé le doute parmi ces victimes, mais l’intervention des organismes de supervision bancaire les a quelque peu rassurées.

Propriété des héritiers des princes Moulay Abdellah et Moulay Ali aux côtés d’actionnaires suisses et américains, UMB, comme tout autre établissement de crédit, est supervisée par le Fonds collectif de garantie des dépôts (FCGD), relevant de Bank Al-Maghrib (BAM), et administrée par la Société marocaine de gestion des fonds de garantie des dépôts bancaires (SGFG).

À l’origine de la plainte qui a déclenché une série de mesures, y compris le retrait du passeport de Daniel Ziouziou, par ailleurs vice-maire de la ville, et son arrestation mercredi dernier, BAM accorde une attention particulière à cette affaire.

Une commission de la banque centrale examine en effet toutes les opérations de la succursale d’UMB à Tétouan. Selon une source proche du dossier, le directeur général de la SGFG, Abderrahim Nassiri, supervise personnellement l’enquête interne dans l’agence.

Longtemps gérée de manière provisoire, puis placée sous la responsabilité d’un commis d’État, UMB n’a pas de conseil d’administration comme les autres banques. Elle fonctionne différemment, selon ses procédures internes et sous la supervision de la SGFG.

Le FCGD, dont la gestion a été confiée par BAM à la SGFG (créée en mai 2015), a pour objectif de protéger les avoirs des déposants, qu’ils soient des personnes physiques ou morales, au cas où une banque membre n’est plus en mesure de restituer les dépôts et autres fonds remboursables. Il constitue de fait un filet de sécurité permettant de contribuer au redressement des difficultés des établissements de crédit.

Dans cette affaire, c’est donc le FCGD qui dédommagera les déposants si UMB s’avère incapable de restituer les dépôts et autres fonds détournés dont le montant est estimé à « environ 1 milliard de dirhams« , selon une source proche de l’enquête.

L’information judiciaire ouverte par une juge d’instruction de la cinquième chambre chargée des crimes financiers près la cour d’appel de Rabat devrait clarifier comment ces sommes ont été dépensées en si peu de temps. Dans ce cadre, elle enquêtera sur le présumé complice, Mourad Habsaya, le 11 juin avant d’approfondir l’enquête avec le principal accusé, Daniel Ziouziou, dont l’adhésion au parti de l’Istiqlal a été récemment gelé dimanche.

Avec l’approfondissement de l’enquête, d’autres personnes devraient être impliquées. D’ici là, les grands clients comptabilisent leurs pertes, qu’il s’agisse d’entrepreneurs de renom, de partenaires dans des entreprises comme le conseiller royal Omar Azziman, ou d’associations d’employés comme l’Association des oeuvres sociales des employés de la commune de Tétouan, qui a perdu un dépôt de plus de 5 millions de dirhams dans des circonstances controversées, ou encore de compagnies d’assurance et d’entreprises alimentaires, ainsi que des particuliers qui ont perdu les économies de toute une vie.