Le bureau provincial de l’Istiqlal à Tétouan a décidé de geler l’adhésion du vice-président de la commune de Tétouan, Daniel Ziouziou, à toutes les tâches partisanes et organisationnelles.

Dans un communiqué, le Parti a expliqué que « cette décision intervient suite à la diffusion à grande échelle d’accusation à l’encontre du membre du parti à Tétouan, Daniel Ziouziou, pour détournement et dissipation de fonds bancaires en sa qualité de directeur régional de l’une des banques de la ville ainsi que son arrestation ».

« Après délibération sur cette affaire lors d’une réunion d’urgence du bureau provincial du parti à Tétouan, présidée par le secrétaire provincial, conformément aux dispositions du nouveau statut du parti, en particulier les dispositions des articles 16 et 19 qui mettent en évidence l’orientation claire et franche du parti dans la consécration d’une charte de comportement et d’éthique encadrant le travail de tous ceux qui le représentent dans les institutions élues, et les obligeant à ses principes, il a été décidé de geler l’adhésion de l’intéressé jusqu’à ce que la justice dise son dernier mot dans l’affaire, et les mesures disciplinaires qui en découlent ultérieurement », conclut le communiqué.

Daniel Ziouziou, directeur de l’agence de Tétouan et vice-maire de la ville, aurait détourné des dizaines de millions de dirhams appartenant aux clients de l’Union Marocaine des Banques (UMB). Ce vice-président du conseil communal de Tétouan aurait profité de son poste pour détourner des fonds provenant des comptes bancaires de clients de l’agence, y compris ceux de divers hommes d’affaires, entreprises, associations de fonctionnaires et particuliers.