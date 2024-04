Forte de ses quatre décennies d’expertise, Galderma, entreprise pharmaceutique suisse spécialisée dans les traitements en dermatologie, a établi son Hub régional au Maroc au cœur de Casablanca Finance City, se positionnant comme un pivot stratégique pour la conquête des marchés africains.

En 33 ans de présence en Afrique du Nord (Maroc, Algérie, Tunisie, Lybie), Galderma a su développer des partenariats solides et accompagner des équipes compétentes. Ce groupe international est spécialisé dans la recherche, le développement et la commercialisation de produits dermatologiques.

Galderma NWA opère dans trois domaines d’activité majeurs dans le marché de la dermatologie : la prescription, la dermo-cosmétique et l’esthétique, avec un portefeuille de plus de 15 marques mondiales comme Cetaphil, Restylane, Daylong ou encore Loceryl.

Fondée en 1981, Galderma s’est imposée comme un leader dans le traitement des affections cutanées, proposant une gamme complète de produits allant des soins de la peau aux traitements médicaux spécialisés.

Expansion et potentiel en Afrique de l’Ouest :

Le potentiel de croissance en Afrique de l’Ouest reste considérable pour le Groupe avec une demande croissante de soins de qualité. Pour y répondre, l’entreprise compte s’appuyer sur son expérience dans la région et en étendant son réseau de partenariats afin de saisir toutes les opportunités sur le continent.

Dans un marché en pleine évolution, Galderma se distingue par sa capacité d’innovation et d’adaptation. Les partenariats locaux, essentiels à l’expansion de l’entreprise, sont renforcés par une stratégie qui mise sur la compréhension des conditions climatiques, des types de peau et des tendances sanitaires spécifiques à chacun des pays. Une approche sur mesure qui permet aux professionnels de santé et aux consommateurs de mieux connaître et apprécier les produits de la marque.

Les aspirations de Galderma en Afrique du Nord et de l’Ouest sont claires : devenir le partenaire privilégié en dermatologie, en intégrant une démarche centrée sur la qualité et l’accessibilité des soins. En misant sur la formation des professionnels de santé et en s’engageant dans la recherche de solutions durables, Galderma souhaite apporter une réponse adaptée à chaque « histoire de peau ».