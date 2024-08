Une délégation marocaine a pris part, samedi à Touba (centre du Sénégal), à la cérémonie officielle de la 130ème édition du Grand Magal commémorant le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, fondateur de la confrérie des Mourides.

A cette occasion, la délégation marocaine conduite par Younes Sibari président du conseil local des oulémas de Kénitra a été reçue par le porte-parole du khalife général des Mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre.

Dans une déclaration à la MAP à l’issue de cette rencontre, le conseiller du khalife général de la confrérie mouride, Abdou Khadri Mbacke, s’est félicité de la visite au Sénégal de la délégation marocaine pour prendre part à cette cérémonie.

“A l’instar des éditions précédentes, la participation du Maroc à cette manifestation est toujours remarquable”, s’est-il réjoui.

Pour sa part, M. Sibari a indiqué que la visite au Sénégal de la délégation des oulémas marocains à l’invitation du Khalife général des Mourides vise à renforcer les relations entre les oulémas marocains et leurs homologues du Sénégal.

Dans ce sens, il a souligné l’intérêt qu’accorde le Maroc à la consolidation de ses relations avec les pays africains en général et à la chose religieuse en Afrique en particulier, mettant en avant les efforts de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains et de l’Institut Mohammed VI pour la formation des Imams Morchidines et Morchidates, et leur rôle de faire connaître l’image réelle de la religion et de répandre la pensée religieuse éclairée.

Outre M. Sibari, la délégation marocaine était composée du président du Conseil local des oulémas de Ben Msik, Yahia Alaoui, du président du conseil local des oulémas de Benslimane, Mohamed Derkaoui, du président du conseil local des oulémas de Ain Sbaa, Mohamed Boucherka et du directeur financier de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains, Nacer Bousbaa, ainsi que des membres de l’Ambassade du Royaume du Maroc au Sénégal.

A l’ouverture de la cérémonie officielle, le porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a souligné l’importance de la célébration du Magal, qu’il a décrite comme un “symbole de victoire” pour l’homme africain et pour le Sénégal. Selon lui, cet événement est non seulement un hommage à la résilience et à la foi du Cheikh, mais aussi une occasion de renforcer l’unité et la spiritualité au sein de la communauté mouride.

Cette 130è édition du Magal de Touba a été marquée par une série d’activités religieuses, consolidant ainsi l’importance historique et spirituelle de cette commémoration dans le calendrier mouride.