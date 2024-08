Le coup d’envoi du Championnat arabe juniors des sports aquatiques a été donné dimanche au Caire, avec la participation de 15 pays arabes, dont le Maroc.

Les compétitions disputées jusqu’au 28 août comprennent des épreuves de natation et de plongeon, et concernent les catégories des 13-14 ans, 15-16 ans et 17-18 ans (masculins et féminins).

Le Maroc, l’Égypte, la Syrie, la Jordanie, le Sultanat d’Oman, l’Irak, le Qatar, la Tunisie, le Liban, la Palestine, l’Arabie saoudite, le Yémen, Bahreïn, le Koweït et le Soudan participent aux compétitions de natation, tandis que cinq pays (l’Égypte, l’Irak, le Koweït, le Qatar et l’Arabie Saoudite) participent aux compétitions de plongeon.

Lors de la première journée du Championnat arabe, la nageuse marocaine Sofia El-Gharnoussi a remporté la médaille de bronze en 200 mètres nage libre dans la catégorie (17-18 ans).

Quant à l’équipe nationale marocaine, composée de Sobhi Yahya, Yassine El-Sekkat, Sofia Barakat et Ghita Benhamou, elle s’est vue décerner la médaille de bronze en 4×100 m nage libre mixte (15-16 ans, masculins et féminins).