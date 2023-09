La rumeur de la demande par les autorités algériennes d’une importante somme d’argent pour la rapatriement au Maroc du corps de feu Abdelali Mchiouer, tué par les garde-côtes algériens, se propage depuis hier comme une traînée de poudre. Débunkage.

Sur X (ex-Twitter), plusieurs comptes marocains ont affirmé que l’Algérie aurait exigé pas moins de 40.000 dollars pour remettre le corps de Abdelali Mchiouer à sa famille, détenu depuis plus d’une semaine par les autorités algériennes. Mais qu’en est-il vraiment ?

« Les autorités algériennes extorquent la famille du défunt Abdelali Mechouar en demandant une grosse somme d’argent pour les frais de rapatriement et exigent la signature d’un document pour les empêcher d’engager des poursuites judiciaires ou une quelque déclaration médiatique », a écrit le président du club des avocats du Maroc dans un tweet.

Contactée par H24info, l’avocate de la famille, Me Ghizlane Mouhtaram dément cette rumeur en affirmant qu’il s’agit tout simplement d’une « fake news« .

A ce propos, l’avocate de la famille précise également que, elle et son collègue Hakim Chergui, sont les seuls avocats mandatés et autorisés à parler au nom de la famille des victimes.

Elle révèle, dans ce sens, qu’un membre de son équipe est actuellement mandaté en Algérie, et plus précisément à Tlemcen, pour tenter de coopérer avec les autorités algériennes en vue d’accélérer le processus de rapatriement du corps du défunt.

Me Mouhtaram ajoute, par ailleurs, que la constitution d’une commission rogatoire est actuellement discutée avec les autorités françaises afin que le corps de la victime soit d’abord expatrié en France et pour que le Maroc puisse ensuite le récupérer, les relations diplomatiques entre le royaume et l’Etat algérien étant actuellement rompues.

Rappelons qu’une plainte a déjà été déposée mardi par les avocats de la famille des deux vacanciers tués mardi en mer par la marine algérienne près de Saïdia, notamment pour assassinat.

« La rupture des relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et la République algérienne, à l’initiative de cette dernière, ne saurait justifier la commission du moindre crime et, encore moins, l’impunité de ses auteurs », écrivent dans un communiqué Me Chergui et Me Ghizlane Mouhtaram qui défendent la famille au Maroc.