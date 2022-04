Quoi de mieux qu’un bon film pour se détendre en attendant le coucher du soleil ? Des classiques comme « Le Parrain » au cinéma très personnel de Paulo Sorrentino… Voici une sélection de sept films long-métrages disponibles sur la plateforme de streaming américaine et qui valent le coup d’être vus, ou revus.

. The Power of the dog de Jane Campion (2021)

Ce chef d’œuvre, écrit et réalisé Jane Campion, est décrit comme « troublant ». Déjà récompensé la Mostra de Venise en 2021 et aux Golden Globes, il a remporté le 27 mars dernier l’Oscar de la meilleure réalisation. Cette adaptation du roman américain de Thomas Savage (1967) réunit Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons et Kodi Smit-McPhee. Le film, centré sur les frères Phil et George Burbank et le ranch qu’ils dirigent dans une vallée du Montana, est disponible sur Netflix depuis le 1er décembre dernier.

. Le Destin, Youssef Chahine (1997)

Ce célèbre film historique nous plonge dans l’Andalousie du XIIe siècle. Le savant et philosophe Averroès, alors réputé pour sa tolérance et sa sagesse, doit faire face à l’intégrisme prôné par certains courants de l’islam. A sa sortie, il remporte le prix du jury du cinquantième Festival de Cannes, où il était aussi nommé en compétition officielle pour la Palme d’or.

. Saladin de Youssef Chahine (1963)

Parmi les films de Youssef Chafin catalogués dans la plateforme, il y a aussi Saladin, avec Ahmed Mazhar, Salah Zulfikar et Nadia Lutfi. Le film retrace le parcours du sultan d’Égypte et de Syrie pendant les deuxième et troisième croisades et sa bataille pour la reconquête de Jérusalem.

. La Main de Dieu de Paolo Sorrentino (2021)

Nominé aux derniers Oscars, récompensé la Mostra de Venise 2021, entre autres, La Main de Dieu (È stata la mano di Dio) est un film italien, écrit et réalisé par le talentueux Paolo Sorrentino. Il y raconte une partie de sa jeunesse passée à Naples, au moment où Maradona y atterrit, mais surtout comment une tragédie dans sa famille va le pousser à se tourner vers le cinéma. Le film est disponible sur Netflix depuis le 15 décembre 2021.

.« Le Parrain I, II et III », de Francis Ford Coppola (1972, 1974, 1990)

S’il est une trilogie dont on ne peut se lasser, c’est bien Le Parrain (The Godfather en VO). Cette trilogie culte du cinéma américain est disponible en entier sur Netflix. Dans cette adaptation du roman éponyme de Mario Puzo, on côtoie la famille de Don Corleone, l’une des plus grandes de la mafia américaine. Du premier chapitre sorti en 1972 avec Marlon Brando et Al Pacino, au dernier arrivé 18 ans plus tard avec Sofia Coppola et Andy Garcia, c’est un pur régal pour les yeux.

. Les Affranchis, Martin Scorsese (1990)

Dans la catégorie culte, il y a aussi Les Affranchis (Goodfellas). Coécrit et réalisé par Martin Scorsese, il compte toujours parmi les meilleurs films gangsters de tous les temps. Le scénario est une adaptation directe du livre Wiseguy (1986) du journaliste Nicholas Pileggi. Il raconte l’ascension de Henry Hill, interprété par Ray Liotta, dans la mafia new-yorkaise.

. Marriage Story de Noah Baumbach (2019)

Salué par la critique à sa sortie, ce long-métrage signé Noah Baumbach met en scène Scarlett Johansson, Adam Driver et Laura Dern, qui reçoit l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle en 2020. Un drame grave et bouleversant sur le divorce, inspiré de l’expérience personnelle du réalisateur.