La 29ème édition du festival du cinéma Méditerranéen de Tétouan a dévoilé, samedi, les 12 nouveaux films en lice, ainsi que les productions visant à étancher la soif des cinéphiles et raviver leur mémoire.

« Douze films méditerranéens rivalisent pour conquérir le public, séduire la critique et remporter des prix lors de cette 29è édition du festival du cinéma méditerranéen de Tétouan, qui se tiendra du 27 avril au 4 mai 2024 », ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

Il s’agit des films « Disco Boy » de l’italien Giacomo Abbruzzese, La « Bella estate » (Le bel été) de l’italienne Laura Luchetti, « Fonissa » de la grecque Eva Nathena, « Mujeres » (Femmes) de l’espagnole Marta Lallana, « D’Abdul à Leïla » de Leïla Albayati, « Pure unkown » (Pur inconnu) des réalisateurs italiens Mattia Colombo et Valentina Cocogna, « Journal intime » du marocain Mohamed Chrif Tribak, « O Corno, une histoire de femmes » de l’espagnole Jaione Camborda, « Mon père n’est pas mort » du marocain de Adil El Fadili, « A house in Jérusalem » (Une maison à Jérusalem) du palestinien Muayad Alayan, « The reeds » (Les roseaux) du turc Cemil Agacikoglu et « Faruk » du turc Asli OZge.

Selon la même source, la rubrique Coup de cœur comprend des films qui rivalisent de créativité, comme « Bye Bye Tibériade » de Lina Soualem, « Animalia » de Sofia Alaoui, « Il reste demain » de Paola Cortellisi, « Matria » d’Alvaro Gago, « Au revoir Julia » de Mohamed Kordofani et « Moi, capitaine » de l’italien Matteo Garrone.

A l’instar des précédentes éditions, des hommages seront rendus à des cinéastes en signe de reconnaissance de leur dévouement au 7è art et leur parcours artistique exceptionnel.

Dans la rubrique Intégrale, le public aura également l’occasion inédite de voir ou de revoir tous les films de l’illustre réalisateur marocain Faouzi Saïdi.

En outre, un second hommage sera rendu au réalisateur et scénariste italien Riccardo Milani, qui n’a jamais perdu de vue que l’art est une responsabilité, a-t-on ajouté.

Cette édition mettra également à l’honneur l’actrice turque Vildan Atasever, qui jouit d’une grande popularité dans son pays et dont les œuvres s’adressent spécialement au jeune public.

Par ailleurs, la rubrique spéciale propose aux cinéphiles de redécouvrir le chef-d’œuvre cinématographique d’Ettore Scola : Une journée particulière, animée par la fille du réalisateur italien, Silvia Scola.