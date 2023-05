Prévu initialement le 21 juin prochain, puis annulé par la préfecture de Casablanca, le concert de Booba pourrait-il finalement avoir lieu? La question sera tranchée d’ici demain, nous répond l’organisateur.

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, le rappeur Booba donne des nouvelles de son concert à Casablanca prévu normalement le 21 juin prochain. « On attend des nouvelles du concert au Maroc. Normalement, il est maintenu. S’il était annulé ce serait vraiment regrettable », déclare le rappeur français.

Du côté de l’organisateur, des négociations sont toujours en cours pour le maintien de l’événement, malgré le refus d’octroyer son autorisation par la préfecture de Casablanca-Anfa. « Nous aussi, nous attendons des nouvelles. Je pense que d’ici demain on aura la réponse. Rien n’est décidé encore », nous informe l’organisateur 10mentions, contacté par nos soins.

Ce dernier nous précise que 55% des billets ont déjà été vendus à ce jour, ce qui représente « un exploit » alors que l’événement est encore loin, explique-t-il. Si le concert devait finalement être annulé, les billets vendus seront remboursés, assure-t-il par ailleurs.

🇲🇦🎵| Le rappeur français Booba confirme le risque d’annulation de son concert au stade Mohammed V de Casablanca et tente de répondre aux accusations des marocains. Fondateur de https://t.co/zWaO4CvDfe (partenaire de Mawazine), Ahmed Tawfik Moulnakhla aurait proposé des billets… pic.twitter.com/tXU6jXqec0 — Morocco Intelligence (@MoroccoIntel) May 15, 2023

Dans sa déclaration, Booba plaidait en faveur du maintien de l’événement. « On aime le Maroc, on aime l’Afrique, on n’a jamais insulté les Marocains, ni aucun Africain. On a toujours été (au Maroc, ndlr) depuis des années en vacances, en concert, donc ce serait vraiment triste pour les fans, pour la musique, pour l’Afrique. Et si jamais c’est annulé, on est désolé », ajoute-t-il encore.

L’annonce du concert du Duc de Boulogne avait suscité une vive polémique chez certains Marocains et internautes en raison de paroles de l’artiste jugées «dégradantes envers les femmes marocaines» dans plusieurs de ses tubes. S’en est suivie une campagne de boycott, incluant notamment une pétition en ligne en faveur de l’annulation du concert (plus de 4400 signataires), ainsi qu’une plainte déposée par le Club des avocats du Maroc contre Booba pour «diffamations et injures portées contre les femmes marocaines».

« Maes gros lâche »

Dans sa dernière déclaration filmée, Booba qualifie également de « gros lâche » son confrère Maes, qui serait à l’origine de la polémique. « Si t’étais vraiment chaud (…), t’aurais laissé le concert avoir lieu, toi avec ta propagande, Gims, etc., et tu serais venu nous voir chez toi où tu dis être le roi », justifie-t-il.

Et d’abonder: « T’aurais tout fait pour que ça ait lieu pour me rencontrer, me croiser, mais comme t’es un lâche, tu préfères faire annuler, comme ça tu sais que tu ne me croiseras pas. »

Lire aussi : Menaces, extorsion, bashing… qui veut la peau de Booba au Maroc ?

Pour rappel, la star du rap français s’est déjà produite à plusieurs reprises au Maroc. En 2017, plus de 100.000 personnes ont fait le déplacement pour le concert du rappeur dans le cadre du festival Mawazine à Rabat.