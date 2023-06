Les colonies de vacances feront cette année peau neuve. En plus des nouveaux centres d’estivage qui démarrent cet été, le programme sera globalement révisé en vue d’améliorer l’offre de restauration et proposer des activités plus compatibles avec les besoins des enfants et des jeunes.

C’est ce qu’a promis le ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication, Mehdi Bensaïd. C’est au cours de la séance questions-réponses de la Chambre des Conseillers, mardi 27 juin 2023, que le ministre a dévoilé l’essentiel de la nouvelle roadmap que devront observer « à la lettre » les associations chargées des colonies de vacances, en plus de l’ouverture de six nouveaux centres d’estivage, notamment ceux de Stehat et Jabha à Chefchaouen, Sidi Kacem, Bouznika, Sidi Kaouki à Essaouira, et Aglou à Tiznit.

L’annonce « vedette » du ministre concernait, toutefois, le renforcement du volet pédagogique. Il a, dans ce sens, évoqué l’organisation de journées d’études avec les partenaires de son département dans ce domaine, en établissant un cahier des charges en adéquation avec les besoins des enfants et des jeunes d’aujourd’hui.

« Nous voulons des colonies de vacances qualitatives dont les enfants se souviendront tout au long de leur vie », a-t-il fait valoir, relevant que la nouvelle organisation comprendra des activités inédites, y compris celles que l’on prodigue dans les maisons de jeunes, où l’initiation aux nouvelles technologies aura une place de choix.

Il y aura également cette année, a-t-il poursuivi, une implication des intellectuels, artistes, athlètes, ou encore des personnalités du monde des entreprises.

S’attardant sur le programme présenté par les associations, Bensaïd a fait savoir que ce dernier doit être unifié à 70% par toutes les associations. « Le programme doit être dédié exclusivement à l’enfance et la jeunesse, pour qu’il n’y ait pas de différence entre une colonie de vacances et une autre », a-t-il insisté.

Concernant le volet des tarifs de restauration, le ministre PAMiste a expliqué « qu’en vue d’améliorer l’offre », le montant passera cette année de 50 dirhams à 60dh, imputant cette augmentation de 10dh à « la hausse actuelle des prix ».

Interrogé par le conseiller Othmane Tarmounia du groupe istiqlalien sur les soupçons de manipulation dont font l’objet les associations, Bensaïd a répondu que son ministère sera intraitable avec tous ceux qui « ne respectent pas la loi et jouent avec l’avenir des enfants », évoquant ainsi l’établissement d’une liste noire des associations qui ne bénéficieront pas l’année prochaine de la subvention ». Il a également menacé, sans ambages, de rendre publique ladite liste.