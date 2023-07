Invraisemblable. La Lionne de l’Atlas, Nouhaila Benzina, a été critiquée, dimanche, sur le plateau télé de la chaîne française CNews, pour son port du voile lors de la Coupe du monde féminine qui se joue actuellement en Australie et en Nouvelle-Zélande.

La défenseuse de la sélection nationale féminine, 25 ans, est entrée dans l’histoire de la Coupe du monde féminine comme étant la première joueuse à participer à la compétition en portant un hijab. La FIFA s’était félicitée en ces termes en la qualifiant par-dessus tout de « star marocaine ».

Sur CNews, le chroniqueur Philippe Guibert a estimé qu’il s’agissait d' »une régression incroyable« , un qualificatif jugé « islamophobe » et « déplacé » par un bon nombre d’internautes, aussi bien marocains que français, qui estiment que la chaîne n’avait aucune raison de critiquer le choix d’une femme qui joue dans un pays autre que la France et, qui plus est, a été autorisée par la FIFA à porter le hijab.

Philippe Guibert sur le port du hijab par une joueuse à la Coupe du monde féminine de football : «C’est une régression incroyable», dans #HDPros pic.twitter.com/eexVZB177f — CNEWS (@CNEWS) July 30, 2023

« Il faut bien mesurer que cette jeune femme qui porte le hijab est en train dire à ses partenaires: vous êtes impudiques. C’est ce que signifie le hijab. C’est-à-dire qu’une femme ne doit pas montrer ses cheveux, ses épaules et ses formes de manière générale », estime ce commentateur de CNews.

« Elle doit dissimuler son corps le plus possible. C’est ça la signification du hijab. Et je suis d’accord sur le fait que c’est une régression incroyable », a-t-il lancé.

quel différence !

le jour et la nuit, la tolérance et l’intolérance, le respect le manque de respect, le Français et l’anglais pic.twitter.com/dKBq1Ke6S6 — taha mkdm (@TahaMoukadem) July 30, 2023

Sur les réseaux sociaux, les internautes ont été vent debout contre le traitement médiatique qu’a réservé cette chaîne à la participation marocaine au mondial féminin, la première du genre des Lionnes de l’Atlas qui ne comptent, en définitive, qu’une seule joueuse voilée.

Mais les femmes sont libres au Maroc !! Sur 25 joueuses une seule est voilée et vous en faites des tonnes !

Meme si toutes étaient voilées c’est leur choix, la preuve !!

Tout le onde salue la victoire et vous, vous cherchez quoi ??? — Amar Maud (@AmarMaud) July 30, 2023

Tiens Cnews? Comme par hasard. Elle fait ce qu elle veut et je pense que si vous pouviez l interviewer sa réponse serait splendide. Mais quel post à 2 balles! — Guilhem Bouchentouf (@GuilhemBou1) July 30, 2023

Nouhaila Benzina, formée à ses débuts au Kénitra AC, avait joué lors de la première édition de la Ligue des champions féminine de la CAF qui s’est déroulée du 24 août au 7 septembre en 2021 au Kenya.

Ayant rejoint l’équipe nationale en 2018, un an après avoir évolué avec les moins de 20 ans et grâce à sa maestria défensive et ses trophées avec les FAR, Benzina a été sélectionnée par Reynald Pedros pour disputer le mondial avec l’équipe nationale féminine, qui a débuté le jeudi 20 juillet et qui se déroulera jusqu’au dimanche 20 août.

En match de la 2ème journée du Groupe H du Mondial féminin de football, les Lionnes ont su relever la tête pour décrocher une victoire historique contre les Sud-Coréennes (1-0), dimanche au Hindmarsh Stadium à Adélaïde (Australie).

La déconvenue du premier match contre l’Allemagne, double championne du monde, n’a pas plombé le moral des Lionnes de l’Atlas, qui ont trouvé les ressources pour s’imposer face à la Corée du sud, 18è nation au classement FIFA, et conserver toutes leurs chances de qualification en huitièmes de finale.