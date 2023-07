A la prochaine Coupe du monde féminine, qui se déroulera prochainement en Australie et en Nouvelle-Zélande, la seule joueuse qui portera le voile est marocaine. Elle s’appelle Nouhaila Benzina.

La défenseuse de l’AS FAR, 25 ans, « entrera dans l’histoire de la Coupe du monde féminine. La star marocaine sera la première joueuse à participer à la compétition en portant un hijab », a écrit la FIFA dans un Tweet.

نُهيلة بنزينة ستصنع التاريخ في كأس العالم FIFA للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023 نجمة المغرب ستكون أول لاعبة تشارك في منافسات البطولة مرتدية حجاب الرأس 👳‍♀️🇲🇦@EnMaroc pic.twitter.com/SNXearbbHP — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) July 13, 2023

La Lionne de l’Atlas, formée à ses débuts au Kénitra AC, avait joué lors de la première édition de la Ligue des champions féminine de la CAF qui s’est déroulée du 24 août au 7 septembre en 2021 au Kenya.

Ayant rejoint l’équipe nationale en 2018, un an après avoir évolué avec les moins de 20 ans et grâce à sa maestria défensive et ses trophées avec les FAR, Benzina aura l’occasion de disputer le mondial avec le Maroc du jeudi 20 juillet au dimanche 20 août prochains.

La liste finale des joueuses retenues pour disputer la Coupe du monde féminine de football a été dévoilée le 11 juillet dernier. Elle est composée de 23 joueuses.

Le Maroc a hérité du groupe H de cette Coupe du monde aux côtés de l’Allemagne, de la Colombie et de la Corée du Sud.

Rappelons que l’entraineur de l’équipe nationale féminine de football, Reynald Pedros, avait assuré que les Lionnes de l’Atlas viseront les huitièmes de finale lors du Mondial.