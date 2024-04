Le magazine Forbes vient de publier sa nouvelle liste des plus grosses fortunes du monde. Pas de nouveau marocain sur la liste, seuls Aziz Akhannouch et Othman Benjelloun y figurent toujours. Mais alors, à combien s’élèvent leurs fortunes?

Aziz Akhannouch et Othman Benjelloun sont les deux seuls Marocains figurant sur la dernière liste des plus grosses fortunes du monde que vient de publier Forbes. Le chef du gouvernement et actionnaire majoritaire du group Akwa, qui a vu sa fortune s’établir à 1,7 milliard de dollars au 4 avril 2024, après une baisse à 1,5 milliard de dollars en 2023, se classe à la 1.851e place mondiale et à la 14e place en Afrique.

L’autre Marocain figurant dans la liste de Forbes est le CEO du groupe Bank of Africa, Othman Benjelloun, qui a vu sa fortune passer de 1,3 milliard de dollars en 2023 à 1,4 milliard de dollars au 4 avril 2024. Il occupe ainsi actuellement la 2.152e place mondiale et la 15e au niveau continental, selon Forbes.

Le célèbre magazine financier dénombre, par ailleurs, 2.781 milliardaires à travers le monde, soit 141 de plus qu’en 2023, avec une fortune combinée estimée à 14.200 milliards de dollars, soit 2.000 milliards de dollars de plus que l’année dernière. À leur tête, on retrouve, pour la deuxième année d’affilée, le Français Bernard Arnault, tandis que le top 10 mondial est largement dominé par des Américains, au nombre de 8, tandis qu’un Indien s’adjuge la 9e place.

1 Bernard Arnault France 233 milliards 2 Elon Musk USA 195 milliards 3 Jeff Bezos USA 194 milliards 4 Mark Zuckerberg USA 177 milliards 5 Larry Ellison USA 141 milliards 6 Warren Buffett USA 133 milliards 7 Bill Gates USA 128 milliards 8 Steve Ballmer USA 121 milliards 9 Mukesh Ambani Inde 116 milliards 10 Larry Page USA 114 milliards

Top 10 mondial des plus grosses fortunes du monde, selon Forbes.