Rajaâ Cherkaoui El Moursli, chercheuse marocaine spécialiste en physique nucléaire, figure dans la récente liste de Forbes « 50 over 50 ». Un classement des 50 femmes qui exercent en Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient, une influence importante et inédite à 50 ans ou plus.

Nadia Fettah Alaoui fait également partie de cette prestigieuse liste pour être « la première femme nommée ministre de l’économie et des finances du Maroc ».

El Moursli est, pour sa part, récompensée pour « ses recherches ayant contribué à prouver l’existence du boson de Higgs – la particule responsable de la création de la masse – qui lui ont valu, en 2015, le prix L’Oréal-UNESCO pour les femmes et la science« , fait valoir Forbes.

« Si sa carrière scientifique de près de 30 ans est jalonnée de succès, elle n’aurait jamais existé si elle n’avait pas convaincu son père de lui permettre de faire des études supérieures en France au début des années 1980, à une époque où les femmes marocaines étaient censées quitter la maison pour se marier et non pas pour poursuivre une carrière », souligne fièrement le magazine économique américain fondé en 1917.

El Moursli a obtenu son doctorat en physique nucléaire en France en 1982, avant de rejoindre la faculté des sciences de l’Université Mohammed V à Rabat en tant que professeur-chercheur. Plus tard, en 1996, elle a occupé le poste de chef du laboratoire de physique nucléaire.

Elle a mis en place plusieurs programmes de master, en particulier le premier programme de master en physique médicale au Maroc.

En 2015, elle a reçu le prix L’Oréal-UNESCO pour « Les femmes et la science » et a également été nommée membre résident de l’Académie Hassan II des sciences et technologies et membre de l’Académie africaine des sciences.

Un an plus tard, soit en 2016, elle a été nommée membre du conseil d’administration de l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaire et radiologique (AMSSNur) et, en 2018, elle a été désignée membre du jury international des prix L’Oréal-UNESCO pour les femmes et la science dans le domaine des sciences physiques. La même année, elle a été nommée membre de l’Académie mondiale des sciences (TWAS).

En 2022, elle devient membre de l’Académie européenne des sciences et des arts et membre du conseil d’administration du Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST).