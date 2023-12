La FIFA a rendu public ce vendredi son dernier classement féminin de l’année. Dans celui-ci, les Lionnes de l’Atlas ont perdu deux places.

L’instance suprême du football a dévoilé son dernier classement féminin de l’année 2023. Sur le plan mondial, l’équipe nationale féminine a chuté de deux places. Celle-ci figure désormais au 60e rang avec 1411.58 points.

The final #FIFARanking of the year is here! 😁#FIFAWWC 2023 winners 🇪🇸 take top spot, while 🇺🇸 and 🇫🇷 climb the table. 👊

— FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) December 15, 2023