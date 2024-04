Attijariwafa Bank, Bank of Africa et la Banque populaire figurent dans un classement de Forbes MENA.

Le magazine Forbes Middle East a récemment dévoilé son nouveau classement des « 30 banques les plus valorisées » (30 Most Valuable Banks) pour l’année 2024. Trois banques marocaines figurent dans ce ranking.

Si l’on se fie au dernier classement des « 30 banques les plus valorisées » (30 Most Valuable Banks) de Forbes Middle East, le secteur bancaire marocain se porte bien. Représenté par trois groupes dans ce prestigieux classement, avec une valeur marchande globale de 20,7 milliards de dollars, le Royaume est en effet l’un des deux seuls pays d’Afrique du Nord à y figurer, à côté de l’Egypte, qui n’y compte qu’une seule banque.

Classée 18e banque la plus valorisée de la région MENA, Attijariwafa bank mène la liste marocaine, avec une valeur marchande de 10,6 milliards de dollars. Forbes Middle East souligne que le groupe comptait en décembre 2023 « plus de 12 millions de clients et employait 20.782 personnes dans 27 pays » avec un bénéfice net qui a bondi, la même année, « de 19,9% à 916,1 millions de dollars ».

Ensuite, avec une valeur de 5,9 milliards de dollars, la Banque Populaire est la 22e banque la plus valorisées de la région, selon Forbes Middle East, soulignant qu’elle comptait près de 9,3 millions de clients en juin de l’année dernière. « En octobre 2023, la banque a signé un partenariat de financement d’une valeur de 36 millions de dollars avec la Société Financière Internationale et la Compagnie Marocaine de Goutte-à-Goutte et de Pompage pour soutenir le développement de l’irrigation de précision, de l’énergie solaire et de systèmes efficaces de gestion de l’eau au Maroc », ajoute-t-on.

La troisième banque marocaine dans le classement de Forbes Middle East est Bank of Africa, logée à la 30e place. Avec une valeur marchande de 4,1 milliards de dollars, le groupe dirigé par Othman Benjelloun était, en octobre dernier, « présent dans 32 pays, au service de plus de 6,6 millions de clients », selon Forbes Middle East.

Au niveau régional, les trois banques les plus valorisées sont, par ordre, Alrajhi Bank et Saudi National Bank (SNB) de l’Arabie saoudite et First Abu Dhabi Bank. Egalement, l’on retrouve 7 marchés dans ce classement dominés par les banques des pays du Golfe avec 26 entrées.