Casablanca continue de dégringoler dans les classements des villes les plus attractives du monde. La capitale économique a perdu encore cette année quatre places et campe à la 105e position du Global Cities Index.

La capitale économique du royaume est en chute libre dans le ranking des « Villes mondiales » établi par le cabinet de conseil américain AT Kearney.

Si New York, Londres et Paris dominent respectivement les première, deuxième et troisième places depuis 2018, la mégalopole marocaine a perdu entre 2019 (94e position) et 2023 (105e), onze places au classement.

Dans le monde arabe, Casablanca est largement doublée par le Caire (60e place), Ryad (61e place), Abu Dhabi (66e) place et Beirut (77e place), entre autres.

En Afrique, Nairobi (86e), Addis Abeba (95e), Abidjan (99e) et Accra (104e) dépassent également la plus grande ville du royaume.

AT Kearney se base sur cinq principaux critères pour établir ce classement, à savoir l’activité économique, le capital humain, l’échange d’informations, la culture et la gouvernance.