Après l’annonce de l’organisation de la CAN 2025 et de la Coupe du monde 2030 au Maroc, les chantiers démarrent. C’est le cas du Grand Stade de Casablanca avec notamment le lancement du concours architectural pour sa réalisation. Détails.

Depuis l’annonce par la FIFA de l’organisation du Mondial 2030 par le Maroc, l’Espagne et le Portugal, les choses bougent du côté du Royaume.

Dans ce sens, la Société nationale de réalisation et de gestion des équipements sportifs (SONARGES) et l’Agence nationale des équipements publics (ANEP) ont lancé, ce mardi, le concours pour la conception architecturale, les études techniques et le suivi des travaux du futur Grand Stade de Casablanca.

Ainsi, le stade en question, d’un budget de 5 milliards de dirhams, sera réalisé sur une superficie de 100ha. Et comme annoncé auparavant, il sera doté d’une capacité de 115.000 places assises. En plus des événements sportifs, celui-ci pourra accueillir toutes formes d’événements de masse.

Censé accueillir certains matchs de la Coupe du monde 2030, et probablement la finale, le futur Grand Stade de Casablanca sera réalisé “en conformité avec les plus récentes exigences du football international, en l’occurrence les normes de la FIFA 2030”, indiquent les deux entités publiques dans un document conjoint.

C’est à travers de ce même document que la SONARGES et l’ANEP ont dressé les “objectifs stratégiques” ainsi que tous les détails quant à ce projet de grande envergure.

Benslimane, site du projet

C’est dans la province de Benslimane que cette infrastructure inédite verra le jour. Le site s’étale sur un vaste terrain de 100 ha. La surface du terrain englobera le programme du stade avec ses équipements annexes ainsi que des aménagements

et équipements complémentaires.

L’assiette foncière disponible pourra accueillir aussi un éventuel agrandissement ou réaménagement ultérieur du projet.

Dans ce sens, la SONARGES et l’ANEP recommandent aux concurrents de mener une réflexion sur l’environnement d’implantation du futur stade pour ainsi produire un plan d’aménagement global qui devra être fourni présentant les éléments suivants:

– Les grandes lignes du projet d’aménagement du site, intégrant le stade avec ses composantes fonctionnelles, et l’ensemble des équipements complémentaires adjacentes)

– Les connexions avec l’environnement immédiat (réseau routier, transport commun…)

– Les différents accès depuis les voies qui bordent le site

– Les cheminements à l’intérieur du site (voierie intérieur, cheminements piétons,…)

Composantes et équipements du stade

Pour la projection spatiale d’un stade, la SONARGES et l’ANEP indiquent qu’il est nécessaire de dissocier clairement les fonctions internes à l’enceinte, celles qui peuvent se situer en interface entre l’enceinte et ses abords immédiats et enfin les fonctions situées aux abords du stade.

Ainsi pour l’enceinte du futur Grand Stade de Casablanca est prévu:

– Une aire d’évolution gazonnée, homologable pour la FIFA

– Des tribunes couvertes pour une capacité d’accueil de l’ordre de 115 000 spectateurs assis

– Des locaux annexes destinés aux sportifs et aux officiels (joueurs, arbitre, délégués…)

– Des locaux annexes destinés aux exploitants et aux organisateurs (billetterie, stockage…)

– Des locaux annexes destinés aux spectateurs (sanitaires, restauration, points de ventes et boutiques)

– Un hall et espace de rassemblement public

– Des espaces de convivialité en liaison avec les gradins affectés à leurs usagers (loges, salons)

– Des locaux annexes destinés au service dans les espaces de convivialité (offices du traiteur…)

– Des services médicaux : installations de premiers soins/stationnement ambulances

– Des locaux destinés aux médias, journalistes, commentateurs de radio et de télévision, photographes

– Des locaux destinés à la sécurité (magasins, PC)

– Des zones de stationnement protégées, réservées aux joueurs et officiels, aux services de secours et de sécurité, ainsi que celle réservée aux publics

– Administration du stade

Concernant la limite de l’enceinte dudit stade, il s’agira d’installations supplémentaires. Ces dernières devront être accessible depuis l’espace public, à caractère permanent ou temporaires:

– Centre de billetterie du stade

– Centre d’accréditation

– Centre international de diffusion – IBC

– Centre des médias du stade

– Complexe de diffusion

– Centre des bénévoles

– 4 Terrains d’entraînement homologables pour la FIFA

– Les locaux annexes aux terrains d’entraînement (grains, vestiaires, espace médias)

– Infrastructure de la main-d’œuvre

– Service technique incluant le complexe technologique TIC, les domaines techniques, les salles de contrôle et salles TCR….

– Service logistique : Complexe logistique LOG, espaces de stockages

– Centre de gestion des déchets – collecteur général

– Village d’hospitalité extérieure

– Les espaces commerciaux

– Les parcs de stationnement

Et pour ce qui est de la zone “hors enceinte”, il sera prévu:

– Une zone de circulation sécurisable autour de l’enceinte pour une fluidité des flux

– Des parcs de stationnement de proximité

Parallèlement, la SONARGES et l’ANEP ont indiqué qu’il est primordial d’intégrer, sur la même parcelle de 100 ha, des équipements sportifs et de loisir complémentaire.

Ces derniers contribueront à l’attractivité du stade à la fois pour la population locale, régionale et nationale ainsi que son rayonnement à l’échelle internationale. Il s’agira entre autres d’un stade d’athlétisme de 25.000 places, d’une salle couverte omnisports, d’une salle de gymnastique et d’une piscine olympique.

D’autres installations sont également prévues à l’image d’un centre de congrès et d’expositions, un centre commercial, une cité du sport, un parc, une plaine de jeux et un hôtel. Cependant, la réalisation de ces équipements ne fera pas partie de ce projet.