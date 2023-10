La grand-messe des acteurs de l’Agriculture en Afrique se déroulera du 21 au 23 novembre 2023, à l’Office des Changes de Casablanca (CICEC).

Fort de sa présence dans la Région MENA depuis plus de 23 ans, le Groupe MIE, organisateur de l’événement, compte mettre en relation plus de 300 acteurs du secteur agroalimentaire afin d’établir des relations substantielles de business.

Le Groupe MIE accompagne à travers ses expositions plusieurs sociétés chinoises au Moyen-Orient et en Afrique. Présent à Dubaï, le Groupe s’est déployé à Riyad en Arabie Saoudite, à Nairobi au Kenya, et au Ghana où sera organisé le sommet « Ghana Investment trade Week » sous l’égide de la Présidence du Ghana entre le 23 et le 25 octobre 2023 et à Casablanca en tant qu’étape finale des salons organisés en Afrique.

A Casablanca, l’Africa Food Show (AFS) regroupera plus de 10 pays exposants, et au moins 7.500 visiteurs nationaux et internationaux.

« Le Maroc est au centre de notre stratégie de développement, il est un pays pivot pour le développement du business en Afrique. Le Maroc et la Chine ont déjà établi des échanges commerciaux et d’investissements de grande envergure. Aujourd’hui, c’est une consolidation des relations sino-marocaines qui donnent des prémices précieuses d’accélération de la reprise», affirme M. Zahoor Ahmed, VP stratégies et Partenariats.

Le Country Manager MIE Morocco, Othmane Mediouni, indique dans cette veine que «le Salon AFS est une extraordinaire occasion de décortiquer le secteur agro-alimentaire, avec une dizaine de séminaires regroupant des experts du secteur, et du networking de qualité, qui permettra de créer des jumelages cruciaux, nous sommes persuadés que cette édition sera spéciale, en termes d’avancée pour le pays.»