Deux Israéliens, dont un ancien porte-parole d’une députée du parti d’extrême droite au pouvoir, ont été arrêtes selon les médias israéliens après qu’un Palestinien a été tué vendredi lors de heurts avec des colons en Cisjordanie occupée.

Des Palestiniens ont participé samedi aux funérailles de Qusai Jamal Maatan, 19 ans, tué la veille par des colons israéliens dans le village de Burqa à l’est de Ramallah, selon le ministère palestinien de la Santé.

Le corps du défunt a été transporté dans les rues du village avant son inhumation, selon un journaliste de l’AFP, lors de ses funérailles. Son visage était enveloppé d’un keffieh.

L’armée israélienne a affirmé avoir reçu des informations concernant de « violents affrontements entre des civils israéliens et des Palestiniens » à Burqa. « Pendant les affrontements, des civils israéliens ont tiré sur les Palestiniens faisant un mort palestinien et quatre autres blessés », a indiqué l’armée.

Des « civils israéliens (ont été) blessés par des jets de pierres » lors de ces heurts, a-t-elle ajouté.

Samedi, les médias israéliens rapportent que le suspect principal, qui aurait ouvert le feu, a été hospitalisé après avoir été blessé.

Il aurait été arrêté de même qu’un autre suspect, ancien porte-parole d’une députée du parti d’extrême droite d’Itamar Ben Gvir, actuel ministre de la Sécurité publique.

Les deux hommes habitent dans une colonie en Cisjordanie selon ces mêmes sources.

Près de trois millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967. Environ 490.000 colons juifs y habitent aussi dans des colonies considérées par l’ONU comme illégales au regard du droit international.

Samedi, le ministre palestinien des Affaires civiles Hussein al-Cheikh a appelé la communauté internationale à inclure le parti d’Itamar Ben Gvir, Force juive, « dans les listes internationales de terroristes », en raison du « passé personnel » de M. Ben Gvir, « dominé par l’incitation au meurtre de Palestiniens ».

Le chef du parti d’extrême droite a été inculpé plus de 50 fois dans sa jeunesse pour incitation à la violence ou pour des discours de haine, et condamné en 2007 pour soutien à un groupe terroriste et incitation au racisme.

« Hier, un membre de son parti a abattu un citoyen palestinien dans le village de Burqa, à Ramallah. Il devrait être inclut dans les listes internationales de terroristes », a publié Hussein al-Cheikh sur Twitter, rebaptisé « X ».

We call on the international community and international institutions to consider the party of the terrorist Itamar Ben Gvir as a terrorist party due to its personal and partisan history of inciting the killing of Palestinians, and even the fact that a member of his party… https://t.co/6gOSy5DUlr

— حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) August 5, 2023