Un représentant européen a critiqué samedi Israël pour son raid meurtrier à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée, qui remet en question, selon lui, la « proportionnalité » de l’usage de la force par l’armée israélienne durant l’opération.

Le représentant de l’Union européenne pour les territoires palestiniens, Sven Kuehn von Burgsdorff, s’exprimait à l’occasion de la visite sur place d’une délégation de fonctionnaires des Nations unies et de diplomates de 25 pays.

« Nous sommes préoccupés par le déploiement d’armes et de systèmes d’armes qui remettent en question la proportionnalité de (l’usage de la force par) l’armée pendant l’opération », a-t-il déclaré.

Ses remarques font écho à celles du chef de l’ONU, Antonio Guterres, qui a déclaré jeudi que les forces israéliennes avaient fait un usage excessif de la force lors de l’opération de 48 heures, la plus importante qu’Israël ait menée dans le territoire palestinien depuis des années.

« Ce cycle de violence doit cesser, il ne peut plus durer. S’il n’y a pas de solution politique au conflit, nous serons encore là dans une semaine, dans un mois, dans un an, sans que rien n’ait changé », a ajouté le diplomate européen.

L’opération, en début de semaine, au cours de laquelle 12 Palestiniens et un soldat israélien ont été tués, a mobilisé des centaines de soldats ainsi que des drones et des bulldozers de l’armée dans la ville de Jénine et le camp de réfugiés adjacent, bastion de groupes armés palestiniens.

Cent Palestiniens ont été blessés lors du raid, selon le ministère palestinien de la Santé.

Samedi, des représentants des Nations unies ont lancé un appel de fonds pour aider à la reconstruction du camp de réfugiés.

« Pour rétablir les services et augmenter l’aide aux enfants, nous avons besoin d’argent », a déclaré Leni Stenseth, commissaire général adjoint de l’Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), regrettant que les fonds collectés étaient insuffisants.

Les infrastructures du camp ont été gravement endommagées au cours de l’opération militaire: huit kilomètres de canalisations d’eau et trois kilomètres de canalisations d’égouts ont été détruits, selon les Nations unies.

Plus de 100 maisons ont été endommagées et un certain nombre d’écoles ont également été légèrement endommagées.

Le camp de réfugiés est l’un des plus pauvres et des plus densément peuplés de Cisjordanie, avec quelque 18.000 personnes vivant sur seulement 0,43 km².

« Je vous demande instamment d’envisager d’annoncer dès que possible votre soutien au travail que nous allons accomplir ici, dans le camp de Jénine, au cours des semaines et des mois à venir », a ajouté Mme Stenseth.

Regain de tensions

Les Émirats arabes unis, qui ont normalisé leurs liens avec Israël en 2020, ont déclaré mercredi qu’ils fourniraient 15 millions de dollars (environ 13,5 millions d’euros).

Depuis le début de l’année, le conflit israélo-palestinien connaît un net regain de tensions après l’entrée en fonctions, fin décembre, d’un des gouvernements les plus à droite de l’histoire d’Israël, dirigé par le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Le nord de la Cisjordanie a connu une récente vague d’attaques contre des Israéliens ainsi que des violences anti-palestiniennes de la part de colons juifs.

Près de trois millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967. Environ 490.000 colons juifs y habitent aussi dans des colonies que l’ONU juge illégales au regard du droit international.