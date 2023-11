Bank Of Africa a organisé ce mercredi une rencontre régionale à Tanger autour de l'investissement régional.

Bank Of Africa (BOA) a organisé, mercredi 1er novembre, une rencontre régionale à Tanger pour soutenir la mise en œuvre de la nouvelle charte d’investissement. En partenariat avec l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), BOA a réuni une belle brochette d’investisseurs et porteurs de projets de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Bank Of Africa (BOA) a démontré encore une fois son engagement en faveur de l’investissement. Cette fois, la banque marocaine a posé ses valises dans le nord du Royaume.

En effet, après Rabat et Marrakech, BOA poursuit son cycle de rencontres régionales à Tanger. Cette rencontre, tenue avec le concours de l’AMDIE et le Conseil de la Région TTA était placée sous le thème « Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima: opportunités d’investissement & dispositifs d’accompagnement ».

Marrakech a abrité le 11 Mai 2023 la 2ème étape du cycle des Rencontres Régionales de l’investissement initié par BANK OF AFRICA en partenariat avec l’AMDIE, sous le thème « Nouveau dispositif de la Charte d’Investissement ». pic.twitter.com/KHXI6w4fKR — Bank Of Africa (@Bank_OfAfrica) May 16, 2023

Reconnue pour son immense potentiel en termes d’opportunités d’affaires dans divers secteurs, cette région aspire à devenir une référence en matière de développement socio-économique.

Le but de ces meetings, selon Mounir Jazouli, Directeur communication & relation institutionnelle de BOA, “est de présenter dans les différentes régions du Royaume les dispositions de la nouvelle charte d’investissement ». Il s’agit également de “vulgariser” cette dernière, davantage “auprès de l’ensemble des acteurs économiques présents au Maroc« .

L’échange a aussi permis de fournir aux investisseurs et exportateurs des conseils ainsi que l’accompagnement approprié pour la réussite de leurs projets. Bank Of Africa a également marqué le coup avec la présentation de ses produits et services qui sont mis à leur disposition.

“Aujourd’hui, il y a eu près de 200 clients de BOA de la région qui ont pu profiter de l’apport des experts ici présents, à l’image du CRI et de la CGEM mais également ceux de Bank Of Africa. Ces derniers ont d’ailleurs présenté ce que la banque pourrait apporter davantage pour compléter ce que propose la charte d’investissement en terme de financement, d’accompagnement et de coaching”, a indiqué Jazouli au micro de H24info.

La rencontre à Tanger a démontré l’engagement continu de BOA à soutenir le développement économique de la région et à encourager les investissements. À travers ses différentes initiatives, Bank Of Africa joue ainsi un rôle clé dans la promotion de l’investissement au Maroc. Une quatrième rencontre est également au programme. Celle-ci aura lieu à Agadir, nous a confié Jazouli.