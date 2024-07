La chambre criminelle de première instance chargée des crimes financiers de Casablanca a condamné vendredi dernier l’ancien parlementaire Babour Sghir à cinq ans de prison assortis d’une amende de 50.000 dirhams.

Dans cette affaire de détournement de fonds publics et de falsification de documents officiels, l’ancien directeur général de la banque BMCE (aujourd’hui Bank of Africa-BOA), M’fadel El Halaissi, a également écopé de six ans de prison ainsi que d’une amende de 600.000 dirhams. L’expert-comptable Rachid Fahim a, quant à lui, été condamné à huit ans de prison et à une amende de 800.000 dirhams.

Le tribunal a également ordonné des compensations financières d’un montant de 2 millions de dirhams en faveur de la banque, que les accusés devront verser solidairement.

Les accusés ont été reconnus coupables de corruption, de fraude, de falsification de documents bancaires et de leur utilisation, de dissipation intentionnelle de biens saisis, ainsi que d’obtention illégale de certificats émis par les administrations publiques en fournissant et en utilisant des informations incorrectes.

Ils ont également été accusés de participation à la falsification de certificats émis par les administrations publiques et de leur utilisation, ainsi que de formation d’une bande criminelle pour commettre des crimes contre les biens, de détournement de fonds publics, de falsification de documents bancaires et leur utilisation, et de corruption, chacun selon son rôle.

Cette affaire remonte à 2022, lorsque le tribunal de première instance d’Aïn Sebaa a renvoyé l’ancien parlementaire de l’Union constitutionnelle (UC) devant la Cour d’appel de Casablanca pour incompétence, à la suite d’une plainte déposée par Bank of Africa auprès du procureur général de Casablanca.

Le parquet avait fondé sa requête sur les déclarations faites par le parlementaire lors d’une audience, au cours de laquelle il avait confirmé avoir offert des cadeaux et des sommes d’argent à un responsable de la BMCE.