Les fournisseurs et prestataires ont jusqu’au 31 juillet prochain pour solliciter leur inscription sur l’annuaire digital que l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) compte lancer.

L’AMDIE a décidé de créer un référentiel de fournisseurs et de prestataires opérant dans un certain nombre de segments. Désigné sous l’appellation « The Directory« , cet annuaire digital «vise à faciliter la concrétisation des projets d’investissement en proposant aux investisseurs des partenaires pré-qualifiés et adaptés à leurs besoins», a indiqué l’agence.

Un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) a donc été lancé à cet effet. Son but est de constituer ce «panel de prestataires de qualité, fiables et expérimentés», à même de répondre à cette demande. Si la note officielle de l’AMDIE indique l’ouverture de l’AMI aux entreprises opérant dans divers secteurs d’activité, le règlement, quant à lui, précise les catégories ciblées.

Ainsi, sont particulièrement concernées celles évoluant dans le bâtiment, les producteurs et distributeurs d’eau, de gaz et d’électricité, les énergies renouvelables, les bureaux d’études environnementales, les cabinets de conseil financier, juridique et fiscal, les aménageurs-développeurs, la logistique et le transport, ainsi que le recrutement et l’intérim.

Parmi les conditions assignées à ces entreprises, deux conditionnent l’inscription au répertoire : être une entité de droit marocain et être en conformité avec les obligations fiscales. Les entreprises intéressées et répondant à l’ensemble des prescriptions du règlement intérieur (consultable ici), devront soumettre leur candidature avant le 31 juillet prochain.

Alors que l’AMDIE considère « The Directory » comme un moyen qui permettra aux fournisseurs et prestataires de valoriser leurs expertises techniques, leurs moyens humains et matériels, l’initiative ne suscite pas un grand engouement au sein de l’écosystème des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME).

«C’est juste un annuaire», a déclaré Touria Sbiri, secrétaire générale de l’Instance marocaine des entreprises (IME). Selon cette responsable, l’annuaire ne tient pas compte de certains secteurs clés comme la gestion des déchets, pourtant primordiale. À son avis, il faut bien plus qu’un annuaire pour booster l’activité des TPME. D’autres acteurs de la sphère TPME interrogés ont préféré, pour l’heure, garder le silence. Il est clair que cette nouvelle initiative de l’AMDIE nourrit la double ambition d’accompagner au mieux les investisseurs tout en créant des opportunités pour le tissu entrepreneurial local. Cependant, il faudra attendre sa phase opérationnelle pour en évaluer l’impact.