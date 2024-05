La commune de Casablanca a décidé d’augmenter le prix du ticket du tramway en juin prochain afin de pallier le déficit budgétaire annuel, qui dépasse les 100 millions de dirhams.

Le lancement imminent des nouvelles lignes T3 et T4 du tramway de Casablanca, prévu pour juin prochain, arrive avec des inquiétudes pour les usagers. L’expansion du réseau sera accompagnée d’une augmentation du prix du ticket.

La maire de la ville, Nabila Rmili, a en effet révélé, lors d’une conférence tenue récemment, que le prix du ticket du tramway sera augmenté afin de faire face au déficit budgétaire lié aux lignes du tramway et du busway mis en circulation dernièrement.

Elle a ainsi expliqué que la commune ne peut pas supporter le coût de l’exploitation des six lignes de tramway et du busway, sachant que les première et deuxième ligne du tramway enregistrent un déficit annuel dépassant actuellement les 100 millions de dirhams.

Lire aussi: Défaillance de la propreté à Casablanca: pour Rmili, « les Casaouis assument une part de responsabilité »

Pour soutenir la viabilité financière du tramway, la commune de Casablanca subventionne entre 30% et 40% du coût du ticket, vendu à 6 dirhams et dont le coût réel serait donc estimé à 10 dirhams. Ceci, en plus d’une subvention annuelle de 200 millions de dirhams que le conseil remet aux transports publics (busway et tramway) pour ne pas affecter le pouvoir d’achat des citoyens.

Avec l’expansion du réseau du tramway, cette subvention s’avère donc insuffisante. D’où la hausse des prix annoncée qui ne dépassera pas 1 dirham. Le prix du ticket devrait donc passer à 7 dirhams.