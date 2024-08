La capitale franchit une nouvelle étape dans l’amélioration de sa mobilité urbaine avec l’annonce du lancement des études d’avant-projet pour un réseau de bus à haut niveau de service (BHNS). Ce projet ambitieux, supervisé par la société de développement local (SDL) Rabat Région Mobilité, prévoit la création d’un réseau de bus de 45 kilomètres couvrant plusieurs tronçons stratégiques de l’agglomération.

Le BHNS, ou busway, vise à offrir une alternative efficace et flexible au réseau de tramway existant à Rabat, tout en répondant aux besoins croissants de déplacement dans la région. La SDL Rabat Région Mobilité a récemment publié un appel d’offres pour entamer les études nécessaires à la réalisation de ce projet.

Ce projet s’inscrit dans la nouvelle vision des transports urbains promue par le ministère de l’Intérieur, qui mise sur le développement des BHNS pour renforcer l’offre de transports en commun. Cette initiative est également motivée par les échéances importantes à l’horizon 2030, notamment les manifestations sportives à l’image de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et du Mondial 2030.

En 2023, Rabat Région Mobilité avait déjà achevé les études de certains tronçons du schéma directeur du transport collectif en site propre (TCSP) en mode tramway. Ces études couvrent un linéaire total d’environ 45 kilomètres, incluant des sections clés comme:

– Tronçon Madinat Al Irfane – Hay Riad Centre: connecte le futur pôle d’échanges multimodal de Madinat Al Irfane au quartier Hay Riad via les avenues Allal Al Fassi, Abdelkarim Al Khatib, Al Haour, et Abderrahim Bouabid.

– Tronçon de la ville de Témara: relie les quartiers denses de Témara et sa gare ferroviaire aux zones desservies par le réseau de tramway existant, en passant par les avenues Abderrahim Bouabid, les Oudayas, Mohammed Al Hayyani, Moulay Hassan 1er et Mohammed V.

– Extension de la ligne L2 de Yacoub El Mansour vers Madinat Al Irfane: relie les terminus Yaacoub Al Mansour et Madinat Al Irfane (L1 et L2), créant un maillage structurant pour les déplacements. Celle-ci empruntera les avenues Al Majd, des Forces armées royales et Allal Al Fassi.

– Extension de la ligne L2 de El Kariat vers Sala Al Jadida – Technopolis: dessert la FSJES de Salé, à Sala Al Jadida. Cette nouvelle portion vise à desservir Technopolis, un des principaux pôles d’activités économiques de la région, et à soutenir sa transformation en hub universitaire, grâce à la présence de l’UIR et de l’UM6P. La ligne emprunte les avenues Zarbia, Outa Hsain, Moulay Rachid, Hassan II, Wahda, Bouregreg et Lalla Meriem.

– Desserte de la gare LGV Rabat-Agdal: facilite l’intermodalité entre les trains et le réseau TCSP, en reliant les lignes L1 et L2 via les avenues Houria, Mohammed Triki, Mahjoubi Ahardane, et Ibn Al Ouazzani.

– Desserte de Hay Riad – Al Boustane: dessert le bas du quartier Hay Riad, facilitant l’accès à la future gare ferroviaire. Elle relie plusieurs équipements majeurs le long des avenues Azzaytoune et Al Araar. L’itinéraire commence sur l’avenue Allal El Fassi, puis emprunte les avenues Azzaitoune, Assanaoubar, Al Araar, Attannoub et Annakhil, avant de rejoindre la future station terminus à l’intersection de l’avenue l’Eucalyptus.

– Desserte El Youssoufia à partir d’Agdal-Avenue de France: connectera les quartiers denses de Youssoufia, Takkaddoum et Hay Nahda pour ainsi répondre à la forte demande de transport. S’étendant sur environ 6,9 km, cette branche commence à l’intersection des avenues des Nations Unies et Omar Ibn Al Khattab à Agdal. Elle traverse les avenues Omar Ibn Al Khattab, Tadla, Hoummane Al Fatouaki et Al Haouz, avant de rejoindre l’avenue Belahcen El Ouazzani, puis se diriger vers l’ouest pour desservir le quartier Nahda via l’avenue Ahmed Reda Guedira.

– Desserte de Laayayda – Hay Essalam: offre un transport capacitaire aux populations des quartiers de Hay Al Inbiaat, Dar Lhamra, et Hay Errahma.

Le BHNS est conçu pour offrir une qualité de service comparable au tramway, répondant aux besoins des usagers des bus et taxis. Estimée à 2,75 millions d’habitants à l’horizon 2030, la population de l’agglomération devrait générer plus de 7,5 millions de déplacements quotidiens tous modes confondus. Le busway, avec sa plateforme évolutive, pourrait également se transformer en infrastructure de tramway dès la saturation du réseau.

Actuellement, le réseau de tramway de Rabat-Salé s’étend sur 26,9 km, exploité en deux lignes avec 41 rames doubles. La première phase, inaugurée en mai 2011, couvrait 19,5 km. La deuxième phase, mise en service en février 2022, a ajouté 6,9 km.

Ce projet de BHNS représente une avancée majeure pour la mobilité urbaine de Rabat-Salé-Témara, en améliorant l’accessibilité et en offrant une alternative viable au tramway, tout en soutenant le développement urbain et démographique de la région.