Casablanca accueille le salon du bien-être et de la nutrition en mai

La première édition du Salon international du bien-être et de la nutrition aura lieu les 27 et 28 mai au Garden Event, à Casablanca. Au programme: 80 exposants, 33 conférences et 10 ateliers.

« Réinventez votre existence pour un bien-être durable », telle est la devise de la première édition du Salon international du bien-être et de la nutrition. Une édition qui se tiendra sous le thème du changement. « Que celui qui veut changer le monde se change déjà lui-même, a dit Socrate », introduit Fatihat Elkheir Sefrioui lors de la conférence de presse mercredi 12 avril dédiée au lancement de l’événement.

Pharmacienne experte en addiction, auteur de la série de sept livres «Face à moi-même» et fondatrice du centre Top Zen, elle a co-créé avec Btissam Tajmouati le Salon international du bien-être et de la nutrition. Btissame Tajmouati est également pharmacienne, aromathérapeuthe, nutritionniste intégrative, naturopathe et coach en techniques énergétiques (constellations familiales).

Au hasard d’une rencontre, les deux pharmaciennes vont réaliser qu’elles partagent le même rêve: organiser au Maroc le premier salon du bien-être et de la nutrition. Il y a eu une édition 0 en octobre dernier avec un panel d’une cinquantaine d’exposants qui a confirmé leur ambition. La première édition du Siben aura ainsi lieu au Garden Event, à Casablanca, les 27 et 28 mai pour le grand public et le 26 mai pour les entreprises.

Les entreprises d’aujourd’hui doivent composer avec de nouvelles notions telles que le «sens de la cohérence» et «l’utilité du but» qui favorisent un meilleur fonctionnement humain et renforcent la symbiose au sein des groupes. Une étude menée par Harvard et le MIT a d’ailleurs démontré que le bonheur au travail rend les employés 31% plus productifs, deux fois moins malades, six fois moins absents, neuf fois plus loyaux et 55% plus créatifs.

Face à ces constats, le bien-être au travail est devenu l’un des enjeux majeurs des entreprises du monde entier. Pour améliorer la productivité générale, créer une culture d’entreprise forte, réduire l’absentéisme et les accidents de travail, diminuer le turnover et attirer des talents, il est indispensable de prendre en compte la qualité de vie des salariés. Le Salon International du bien-être et de la nutrition se veut donc un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui souhaitent investir dans le bien-être de leurs collaborateurs.

Le Siben aspire à créer un pont entre les professionnels du bien-être et de la nutrition et le grand public. L’événement permettra aux visiteurs de rencontrer des spécialistes, de recevoir des conseils personnalisés et de s’informer sur les dernières tendances et innovations dans le domaine du bien-être et de la nutrition. En effet, cette année, le salon proposera des conférences sur des sujets variés allant de la gestion du stress à l’alimentation équilibrée, en passant par l’importance du sommeil réparateur.

Les visiteurs pourront également s’adonner à des ateliers pratiques animés par des praticiens spécialisés, tels que des séances de yoga, de méditation, de massages, de soins énergétiques et bien d’autres encore. Le salon accueillera également plus de 80 exposants nationaux et internationaux, fervents du bien-être, qui présenteront les dernières techniques corporelles et énergétiques, les produits naturels et biologiques, les compléments alimentaires, les équipements et outils innovants pour le bien-être et la nutrition.

Enfin, il est à noter que les entreprises désireuses d’acheter des pass pour leurs employés peuvent bénéficier d’un achat groupé en contactant directement les organisateurs du salon. Un moyen astucieux de favoriser la participation et l’implication de tous les membres de l’organisation à cet événement d’envergure internationale.