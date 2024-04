Une nouvelle étape vient d’être franchie dans la stratégie marocaine relative au développement de la filière du cannabis légal.

Les autorités ont récemment dévoilé le logo officiel qui sera utilisé pour identifier les produits licites issus de la transformation du cannabis. Selon un arrêté conjoint des ministres de l’Intérieur et du Commerce et de l’Industrie, daté du 4 mars et publié au Bulletin officiel du 1er avril, ce logo doit être apposé en couleurs référentielles «vert» et «rouge» en cas d’impression en quadrichromie. Mais en l’absence de cette possibilité, il est autorisé d’utiliser les seules couleurs «blanc» et «noir».

Le logo doit être également lisible et encadré dans un carré d’au moins 9 millimètres, mais cette taille peut être réduite à un minimum de 6 millimètres pour les emballages de petite taille, tout en respectant des critères spécifiques (polices, majuscules, caractères), est-il ajouté.

Lire aussi. Cannabis: l’Agence de réglementation a délivré 609 autorisations

Par ailleurs, selon des informations du confrère Medias24, deux coopératives agréées par l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis (ANRAC) ont exporté, mardi 9 avril, 3 kg de résine de cannabis. Il s’agissait aussi d’un envoi test pour déterminer la logistique d’exportation adaptée au secteur.

Les produits exportés seront utilisés pour les industries de la santé en Suisse ou dans la composition de compléments alimentaires dans divers pays en Europe, a fait savoir la même source.

Il convient de rappeler que la première récolte de cannabis légal en 2023, sous l’égide de l’ANRAC, s’est chiffrée à un total de 294 tonnes, avec une moyenne de production allant de 10 à 27 quintaux par hectare.