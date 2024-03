Les éléments de la police d’Agadir et en étroite collaboration avec leurs homologues de la Marine royale et la Gendarmerie royale, ont mis en échec une tentative de trafic d’une importante cargaison de drogue s’élevant à plus de 10 tonnes de résines de cannabis.

Sur la base de données précises servies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), les éléments de la Police judiciaire d’Agadir en coordination avec les services de la Marine royale et de la Gendarmerie royale, ont pu saisir plus de dix tonnes et 542 kilogrammes de résine de cannabis (chira) à bord d’un bateau de pêche, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

أكادير.. إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز عشرة أطنان و542 كيلوغرام من مخدر الشيرا على متن قارب للصيد، في عملية أمنية مشتركة باشرتها الشرطة القضائية بأكادير والبحرية الملكية والدرك الملكي، بناء على معطيات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. pic.twitter.com/NRiaAtC1WE — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) March 17, 2024