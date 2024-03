Depuis l’ajout du Maroc par le Canada au programme d’autorisation de voyage électronique (AVE), le 6 juin 2023, plus de 25.000 Marocains ont en bénéficié selon Isabelle Valois, ambassadrice du Canada au Maroc.

D’après la diplomate canadienne Isabelle Valois, plus de 25.000 marocains ont bénéficié du programme d’autorisation de voyage électronique (AVE) du Canada. Lancée en juin dernier, l’AVE offre aux ressortissants marocains la possibilité de se rendre au Canada sans visa, mais en sollicitant au préalable ce document livré aux demandeurs ayant obtenu un visa canadien durant la dernière décennie.

De même, les Marocains qui possèdent actuellement un visa américain, délivré à des fins non liées à l’immigration, sont éligibles à ce document exigé aux étrangers dispensés de l’obligation de visa.

📣I’m proud to announce that since adding Morocco 🇲🇦 to 🇨🇦’s Electronic Travel Authorization (ETA) program on 6/6/2023, we’ve already issued +25,000** ETAs to Moroccan nationals.

Well done @CitImmCan !

— Isabelle Valois (@IsabelleValois6) February 29, 2024