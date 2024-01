Le latéral marocain Achraf Hakimi célèbre avec ses coéquipiers après avoir marqué le premier but de son équipe lors du match de football du groupe F de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2024 entre le Maroc et la RD Congo au Stade Laurent Pokou à San Pedro le 21 janvier. 2024. © SIA KAMBOU / AFP

La Confédération africaine de football a dévoilé, hier jeudi, le onze type de cette première phase de la Coupe d’Afrique des Nations 2023. Sans grande surprise, quatre marocains y figurent.

Le premier tour de la CAN 2023 s’est conclu sur une victoire des Lions de l’Atlas, ce mercredi, face à la Zambie. Le Maroc s’est qualifié aux huitièmes de finale en tant que leader du groupe F.

Et pour marquer le passage de cette phase de la compétition à la prochaine, la CAF a dévoilé le meilleur XI des poules. Dans ce onze type, quatres joueurs de la sélection nationale sont présents. Il s’agit d’Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Sofyan Amrabat et Azzedine Ounahi.

🇲🇦 X4

🇸🇳 X3

🇬🇶 X2

🇨🇩 X1

🇦🇴 X1 Ladies & gentlemen, here your best XI from the #TotalEnergiesAFCON2023 group stages! 🔝 pic.twitter.com/RDqTmTGZgQ — CAF (@CAF_Online) January 25, 2024

Pour Nayef Aguerd, l’on pourrait même l’honorer du meilleur défenseur de cette première partie de la CAN. Le Lion marocain a été solide et important depuis le premier match. Parallèlement, le latéral droit Achraf Hakimi a lui aussi été décisif pour son équipe. D’ailleurs, lors de la rencontre Maroc-RDC, c’est ce dernier qui a inscrit l’unique but des Lions de l’Atlas.

Passe décisive de Ziyech et le but d’Achraf Hakimi 🤩🇲🇦 pic.twitter.com/vo5SXTrz5g — ENDM 🇲🇦 (@ENDM_Twit) January 21, 2024

L’on retrouve également dans cette équipe type le gladiateur et l’abeille. Sofyan Amrabat, gardien du milieu de terrain du Maroc, fait parlé de lui à chaque compétition avec le Royaume. Vrai travailleur de l’ombre, sa présence sur la pelouse reste primordial dans le système de jeu de Regragui. Avec ses récupérations et ses tacles, Amrabat soulage remarquablement la charnière centrale.

سفيان أمرابط رجل مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب زامبيا 🛡️🦁 Sofyan Amrabat chosen as the Man of the Match in the game against Zambia#DimaMaghrib 🇲🇦 #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/efTBZ9jXL4 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) January 24, 2024

Et que serait ce onze type sans Azzedine Ounahi? Depuis le premier match, le milieu de terrain offensif met tout le monde d’accord: c’est un des meilleurs actuellement à son poste. La presse internationale s’enflamme après les prestations du jeune marocain qui évolue à l’Olympique de Marseille. Auteur d’une phase de poules exceptionnelles, Ounahi avait aussi remporté le titre d’Homme du match contre la Tanzanie.

Avec ces 4 joueurs, le Maroc est présent en force dans ce onze type de la CAF, juste devant le Sénégal dont Ismaila Sarr, Lamine Camara et Kalidou Koulibaly sont bel et bien présents aux côtés des Lions de l’Atlas.

L’équipe type est complétée par le portier Jésus Owono et l’attaquant prolifique Emilo Nsue (Guinée équatoriale), Arthur Masuaku (RDC), l’ailier Gelson Dala (Angola).