Les Marocains ont adopté d’une manière naturelle et fluide l’intelligence artificielle générative. Si cette nouvelle technologie suscite bien des craintes ailleurs, liées principalement au respect de la vie privée, la perte d’emploi à cause de cette avancée technologique reste la principale hantise des consommateurs sous nos latitudes.

L’intelligence artificielle (IA) générative n’a plus de secret pour de nombreux consommateurs. Et les Marocains ne sont pas en reste. Dans une récente étude intitulée «Les consommateurs ont une connaissance de l’IA plus approfondie que ne l’imaginent les chefs d’entreprise», le cabinet international Boston Consulting Group (BCG) fait un constat édifiant: les consommateurs du monde entier ont une appréciation plus profonde de l’IA que ce que pensent les professionnels en la matière.

L’étude, qui vise à mesurer le niveau de sensibilisation des consommateurs vis-à-vis de l’IA générative (GenAI), révèle un comportement conjuguant à la fois la crainte et la fascination envers cette nouvelle technologie. Ainsi, l’on apprend que 70% des consommateurs approuvent l’idée d’utiliser l’IA générative dans le milieu professionnel. Toutefois, ce pourcentage chute à 43% quand il est question de l’intégrer dans la vie quotidienne. Une opinion que partagent les Marocains, selon l’étude.

Selon les premiers éléments, plus de 80% des participants à l’étude ont déclaré qu’ils connaissaient la GenAI, et un quart disent l’avoir déjà utilisée. Sur ce même registre, 75% ont déclaré avoir utilisé une application ou un service alimenté par la GenAI de différentes manières pour répondre à des besoins non satisfaits.

Mais la GenAI c’est aussi une question de “génération”. Les sondés de moins de 35 ans ont reconnu connaître et utiliser davantage la GenAI que les plus de 35 ans. «Cette opinion générale est partagée par les consommateurs marocains interrogés dans le cadre de cette enquête. 80% d’entre eux ont confirmé connaître des outils GenAI comme ChatGPT, et 38% disent avoir utilisé la plateforme. Ces niveaux sont en ligne avec les taux d’adoption qu’on voit à l’échelle mondiale», étaye Zineb Sqalli, directrice générale et associée à BCG Maroc.

Fort enthousiasme

Les utilisateurs marocains semblent avoir trouvé leur bonheur technologique auprès de l’IA. En effet, environ 44% des Marocains sondés sont ouverts aux différents usages de cet outil de pointe, contre 35% qui hésitent à se prononcer. Toutefois, ces derniers ne sont pas complètement réfractaires à l’idée.

Quant aux dangers et risques, la crainte de perdre son emploi et d’être remplacé par l’IA est la grande hantise des Marocains: 30% ont exprimé cette inquiétude, face à 22% qui se disent préoccupés pour la sécurité des données. «Il est intéressant de noter que le Maroc figure parmi les 10 pays les plus enthousiastes quant à l’impact de l’IA sur leur lieu de travail (71% des personnes interrogées contre seulement 14% se montrant préoccupées). Cela est cohérent avec les niveaux d’enthousiasme observés dans les pays avec les populations les plus jeunes, plus digital natives», poursuit la manager marocaine.

En effet, les sentiments à l’égard de l’IA varient largement d’un pays à l’autre, de l’enthousiasme à la confusion, en passant par la préoccupation. Parmi les 21 pays sondés, l’excitation était plus forte en Chine (56%), en Indonésie (49%), au Brésil (46%) et au Maroc (44%), tandis que les interviewés en France (50%), en Australie (49%) et en Grande-Bretagne (43%) ont manifesté le plus de préoccupations, note l’étude.

«La principale conclusion à retenir pour les dirigeants est que les consommateurs marocains adoptent naturellement l’IA et s’attendent à ce que leurs interactions avec les entreprises évoluent pour davantage intégrer l’IA dans les parcours client proposés» conclut Zineb Sqalli.