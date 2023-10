Le budget alloué aux Forces armées royales (FAR) va connaître un bond au titre de l’année 2024, selon les prévisions du Projet de loi de finances de l’année prochaine (PLF-2024).

Ainsi, le montant total des dépenses que l’Administration de la défense nationale est autorisée à engager en 2024 se situe à 124,7 milliards de dirhams (12,1 milliards de dollars). Une hausse d’environ 5MMDH par rapport à l’année budgétaire 2023 qui le fixait à 119,7 MMDH.

Le budget de fonctionnement se situe, quant à lui, aux alentours de 49 MDH, répartis entre le « Personnel » (Plus de 41MDH) et le « Matériel et dépenses diverses » (Plus de 7,6 MDH). La partie consacrée à l’investissement prévoit un peu plus de 9,3 MDH.

Pour ce qui est de « l’Acquisition et réparation des matériels des Forces Armées Royales et soutien au développement

de l’industrie de défense », son enveloppe est d’environ 10,8 MDH.

S’agissant des postes budgétaires, 7.000 sont alloués par le PLF 2024 au profit de l’administration de la Défense nationale, derrière le ministère de l’Intérieur, premier de la liste avec 7.944 postes.

Sur X (ex-Twitter), le forum Far-Maroc estime que cet budget va « permettre aux FAR de mettre en œuvre de manière optimale leurs plans de modernisation visant à moderniser et renouveler son arsenal, ainsi que de développer l’industrie de défense ».

Cette augmentation reflète, selon le forum, la volonté du Royaume de soutenir ses capacités de défense pour faire face aux défis croissants à ses frontières dans un monde où les tensions s’accentuent et où les événements menaçants s’accélèrent (…) ».

و كذا الترقيات.

و بخصوص النفقات المؤذون لإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدما في مالية 2025 من الاعتمادات التي سترصد لسنة 2024 فقد فاقت 126 مليار درهم، لتمكين القوات المسلحة الملكية من التنزيل الأمثل لمخططاتها التحديثية لعصرنة و تجديد ترسانتها و كذا تطوير الصناعة الدفاعية، — Far-Maroc (@FAR_MAROC) October 20, 2023

Le 20 octobre dernier, le conseil du gouvernement avait adopté le PLF au titre de l’exercice 2024 et les textes l’accompagnant et ce, après l’adoption, le même jour, par le Conseil des ministres, présidé par le roi Mohammed VI.