Bourita s’entretient avec la 1ère vice-présidente de l’Assemblée nationale de Zambie

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu, lundi à Rabat, des entretiens avec la 1ère vice-présidente de de l’Assemblée nationale de la République de Zambie, Malungo Chisangano.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une visite de travail de Mme Chisangano dans le Royaume à la tête d’une importante délégation parlementaire.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ces entretiens, la vice-présidente a exprimé la volonté de son pays de renforcer et développer les relations entre Rabat et Lusaka et de « mettre en place des projets communs entre les deux pays ».

De son côté, Mulambo Hamakuni Haimbe, parlementaire et membre de la délégation en visite au Maroc, a indiqué que ces discussions traduisent de nouvelles étapes de coopération, les considérant « comme une voie permettant aux habitants de la République de Zambie d’apprendre plus sur la culture du Royaume et de pouvoir interagir plus librement en Afrique du Nord ».

Rabat et Lusaka peuvent continuer à œuvrer ensemble dans plusieurs domaines, particulièrement celui de l’industrie, a ajouté M.Mulambo Hamakuni Haimbe.

Par ailleurs, Malungo Chisangano et la délégation parlementaire l’accompagnant se sont également entretenu avec le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi Alami, sur l’importance de renforcer la coordination parlementaire via des canaux de consultation et de coordination permanentes, ainsi que d’échanges de visites de travail.

Cette rencontre, qui s’est déroulée en présence du président du Groupe d’amitié parlementaire Maroc-Zambie, Mohamed Elhjira, et du Chargé d’Affaires de l’Ambassade de la République de Zambie à Rabat, Eliphas Chinyonga, a jeté la lumière sur les spécificités de l’expérience parlementaire dans les deux pays, ainsi que sur la structure, les mandats et les procédures de travail et de gestion des deux institution législatives, indique un communiqué de la Chambre des Représentants.

À cette occasion, M. Talbi Alami a passé en revue les caractéristiques du système électoral marocain et l’expérience parlementaire au Maroc sur une période de 60 ans, depuis le premier Parlement élu, s’arrêtant sur les procédures liées au contrôle des activités parlementaires et aux règles de conduite et de travail au sein de l’hémicycle.

Pour sa part, Mme Chisangano a souligné que le but de cette visite est d’échanger les expériences et les expertises, présentant un aperçu sur l’Assemblée nationale zambienne, sa structure et son fonctionnement.

Par ailleurs, la responsable zambienne a mis l’accent sur l’importance d’une coordination et d’une coopération continues entre les deux institutions législatives pour enrichir les expériences et apprendre les meilleures pratiques, dans l’objectif de faire progresser l’action parlementaire et atteindre des niveaux d’efficacité avancés.

La délégation de l’Assemblée nationale de la République de Zambie, en visite de travail au Maroc du 15 au 22 avril, devrait rencontrer plusieurs responsables et élus, comme elle prévoit d’effectuer des visites de terrain pour s’informer des grands projets lancés par le Royaume.