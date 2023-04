Bourita: «la délivrance ou non de visas est notre droit»

Face au refus de visas aux époux des Marocaines, installées surtout dans les pays arabes, Nasser Bourita, affirmait qu’il s’agissait d’un “droit souverain”.

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, a justifié lors de la session hebdomadaire des questions orales à la Chambre des conseillers, le refus de visas au Maroc pour les époux étrangers de femmes marocaines par le fait qu’il s’agit d’un “droit souverain qui obéit aux lois internes et aux procédures sécuritaires”, rapporte goud.

Le ministre a expliqué, dans une réponse du conseiller Khalid Es-Satte de l’Union nationale du travail au Maroc (UNTM) sur «la souffrance de Marocaines mariées à des étrangers incapables d’obtenir des visas pour leurs familles», qu’il s’agit d’une «question de souveraineté» en ajoutant que chaque «pays se réserve le droit de gérer son propre système conformément à ses propres règles et procédures en vigueur».

Dans sa question, Khalid Es-Satte met la lumière sur le problème que rencontrent des centaines de familles, installées surtout dans des pays arabes comme l’Irak, la Syrie ou la Palestine. «Les époux de ces Marocains voient leurs demandes de visas, d’eux et de leurs enfants, refuser par les services consulaires, en particulier dans les pays arabes», affirmait le conseiller dénonçant des «lois qui privent ces familles de passer du temps avec leurs proches et retrouver leur patrie en leur renvoyant une mauvaise image du Maroc».

