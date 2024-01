Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant, Nasser Bourita, a reçu mardi à Rabat, la sous-secrétaire d’État américaine au contrôle des armements et à la sécurité internationale, Bonnie D. Jenkins.

La sous-secrétaire d’État américaine à l’armement Bonnie Jenkins effectue une visite officielle au Maroc, du 29 janvier au 2 février.

L’ambassadeur Jenkins, qui devra se rendre à Marrakech après Rabat, préside la délégation américaine à la réunion politique africaine et à l’événement de sensibilisation de l’Initiative de sécurité contre la prolifération (ISP), souligne un communiqué du Département d’Etat américain.

« Cet événement est coprésidé par la sous-secrétaire Jenkins et le directeur marocain de la coopération africaine, Redouane Houssaini, et vise à encourager les pays africains à soutenir l’ISP, un effort mondial durable visant à mettre fin à la prolifération des armes de destruction massive, de leurs vecteurs et d’autres éléments connexes« , indique-t-on de même source.

Heading to Morocco to lead the U.S. delegation to the Proliferation Security Initiative African Political Meeting. This will be the largest #PSI event on the African continent with 30+ nations. @StateISN @USEmbMorocco @Marocdiplo_EN @ProliferationI https://t.co/RLkwqb0ylN

— U/S of State for Arms Control & Int’l Security (@UnderSecT) January 28, 2024