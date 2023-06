La Botola Pro a livré son verdict ce vendredi, avec des rebondissements exceptionnels ! l’AS FAR qui perdait le titre jusqu’à la 3e minute du temps additionnel a renversé la vapeur sur un penalty, s’offrant le titre de champion du Maroc.

L’AS FAR a longtemps cru perdre le titre en faisant match nul contre l’Ittihad de Tanger, mais les joueurs de l’AS FAR ont su renverser la vapeur, décrochant un titre très attendu après 15 ans d’attente.

Les joueurs rbatis ont inscrit un but dans le temps additionnel pour s’imposer 3-2 et s’adjuger le championnat au nez et à la barbe du Wydad !

La course au titre de champion du Maroc s’est poursuivie ce vendredi 23 juin jusqu’aux dernières minutes des rencontre AS FAR-IRT et WAC-MAS.

A Fès, le Wydad a réussi la seule option qu’il avait en remportant la victoire avec 2-0.

Alors qu’il attendait un faux pas des Militaires, ces derniers qui étaient à égalité avec les Tangérois jusqu’à la fin du temps réglementaire, se sont ressaisis au temps additionnel.

L’AS FAR a remporté son treizième titre du championnat après ses sacres en 1960-1961, 1961-1962, 1962-1963, 1963-1964, 1966-1967, 1967-1968, 1969-1970, 1983-1984, 1986-1987, 1988-1989, 2004-2005 et 2007-2008.